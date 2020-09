Mano pesantissima della NBA su Danuel House. L’ala degli Houston Rockets, infatti, ha subito la cacciata dalla bolla di Orlando a causa di uno spiacevole episodio per il quale ha fatto entrare una persona non autorizzata nella sua stanza .

Nello specifico, si tratta (secondo Yahoo, che per primo ha rilanciato la notizia) di una donna che era con lui per un test volto ad assicurare la sua negatività al coronavirus, una delle tantissime misure di sicurezza sanitaria messe in atto dalla NBA. Il problema, però, è che la donna è rimasta nella stanza di House per un tempo eccessivo, diverse ore. Nessun’altra persona sarebbe entrata in contatto con l’ospite in questione.