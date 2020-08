Dal nostro partner OAsport.it

Quattro le partite NBA che si sono svolte questa notte, nella terzultima giornata di regular season all’interno della bolla. Molti i verdetti, peraltro, che questi match ci hanno dato. Infatti, ora sono ormai delineate quasi tutte le posizioni nelle classifiche delle due conference. Di seguito, con il nostro riepilogo, andiamo a vedere gli esiti degli incontri di questa notte e i loro risvolti.

INDIANA PACERS – HOUSTON ROCKETS 108-104

Dei Rockets privi di Russell Westbrook cadono contro i Pacers, i quali, a loro volta, dovevano fare a meno di tre membri dello starting five: Malcom Brogdon, TJ Warren e Domantas Sabonis. Non basta, ai texani, nemmeno James Harden da 45 punti, 17 rimbalzi e 9 assist. A fare la differenza è stata la second unit di Indiana che ha segnato 45 punti contro i 26 della panchina di Houston. Con questo risultato, i Rockets perdono la possibilità di agguantare il terzo posto.

HOUSTON: Harden 45, Green 14, Gordon 13

INDIANA: Turner 18, Holiday 18, Sumner 17

MIAMI HEAT – OKC THUNDER 115-116

Una tripla di Muscala a cinque secondi dalla fine regala il successo ai Thunder e il momentaneo quarto posto a Ovest. Gli Heat, che avevano poco da chiedere al match, hanno lasciato ampio spazio alle seconde linee, ma sono andati vicini al successo grazie soprattutto ai 30 punti in uscita dalla panchina di Tyler Herro.

MIAMI: Herro 30, Robinson 19, Dragic 16

OKC: Bazley 21, Shai Gilgeous-Alexander 18, Gallinari 14

TORONTO RAPTORS – PHILADELPHIA 76ERS 125-121

Match tra due squadre che hanno già la testa ai playoff. Ambedue danno spazio a tutti i giocatori in rotazione, ma, alla fine, a spuntarla sono i campioni in carica che trovano nel sophomore Chris Boucher, 19 punti e 9 rimbalzi con 4/6 da tre, il miglior giocatore dell’incontro.

TORONTO: Boucher 19, Lowry 19, Powell 17

PHILADELPHIA: Harris 22, Korkmaz 21, Neto 17

LOS ANGELES CLIPPERS – DENVER NUGGETS 124-111

Doveva essere la sfida clou della serata, dato che vedeva contrapposte la seconda e la terza forza della Western Conference, ma non è andata come gli appassionati avrebbero sperato. Per tre quarti c’è stata partita vera, coi Nuggets che guidavano il match, con due punti di vantaggio, dopo i primi trentasei minuti. Tuttavia, nell’ultimo quarto Denver è scesa in campo con le riserve e non ha più fatto rientrare i titolari, lasciando intendere di voler perdere il match per tenersi il terzo posto a Ovest, anziché provare a prendere il secondo. I Clippers, che nell’ultima ripresa, ovviamente, sono riusciti a dilagare, sono ora sicuri che al primo turno dei playoff troveranno i Dallas Mavericks di Luka Doncic, non certamente un avversario abbordabile.

LOS ANGELES CLIPPERS: George 27, Leonard 26, Williams 23

DENVER: Grant 25, Jokic 17, Porter 11

