Un Luka Doncic da 36 punti, 16 rimbalzi e 15 assist non basta ai Dallas Mavericks per avere la meglio dei Chicago Bulls, che vincono in Texas per 117-101 in un match che hanno sempre avuto in controllo. Altra super prestazione coincisa con una sconfitta è quella di De’Aaron Fox, che mette a referto 43 punti e 15 rimbalzi nel ko dei suoi Sacramento Kings contro i New Orleans Pelicans di Zion Williamson (31 punti) per 128-123.