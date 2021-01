Sono cinque le partite della notte NBA. Destino inverso per le due squadre di Los Angeles, con i Lakers che superano Memphis 94-92 ed i Clippers che invece vengono sconfitti 116-113 da San Antonio. Cominciamo proprio dalla partita dei campioni in carica, che vincono in volata, trascinati dalla solita coppia LeBron James (26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) ed Anthony Davis (26 punti e 10 rimbalzi).

Ai Clippers, invece, non basta rimontare 19 punti di svantaggio all’intervallo (grazie ad un terzo quarto da 40-22) per avere la meglio di San Antonio. Kawhi Leonard chiude con 30 punti e 10 assist, ma il grande protagonista è Patty Mills, che trascina gli Spurs dalla panchina con i suoi 27 punti.

Ennesima prestazione dominante in questo inizio di stagione per Nikola Jokic. Denver vince 123-116 contro i Minnesota Timberwolves e il centro serbo chiude il suo match con una pazzesca doppia doppia da 35 punti e 15 rimbalzi, ai quali vanno aggiunti anche 6 assist.

Non c’era Kevin Durant (in isolamento dopo il contatto con una persona positiva al Covid-19), ma i Brooklyn Nets dominano contro gli Utah Jazz, imponendosi per 130-96. Kyrie Irving mette a referto 29 punti e Jarrett Allen chiude con la doppia doppia da 19 punti e 18 rimbalzi, mentre a Utah non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell.

I Chicago Bulls rimontano 18 punti di svantaggio dopo il primo quarto ed espugnano il campo dei Portland Trail Blazers per 111-108. Doppia doppia per Coby White (23 punti e 10 rimbalzi) ed Otto Porter Jr (19 punti e 13 rimbalzi), mentre per i Blazers i migliori sono come al solito Damian Lillard (24 punti) e CJ McCollum (26).

I RISULTATI NBA (5 GENNAIO)

Brooklyn Nets – Utah Jazz 130-96

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 92-94

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 123-116

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 113-116

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 108-111

