Nel travolgente successo dei Boston Celtics su Philadelphia, il numero 0 infila otto triple, tra cui questa clamorosa.

Jayson Tatum is on fire. Il numero 0 dei Boston Celtics è grande protagonista nella vittoria dei suoi contro i Philadelphia 76ers al primo turno dei playoff NBA. Uno show da 33 punti, 5 rimbalzi e 5 assist che condanna gli avversari, affondati dalle 8 triple del prodotto di Duke University. Tra le varie perle di serata, questa tripla "from the logo" in faccia al malcapitato Matisse Thybulle, a chiudere il primo quarto.

I Celtics volano così 2-0 nella serie, dominando il match per 128-101. A Philadelphia, cui non basta la doppia da 34+10 di Joel Embiid, servirà qualcosa di speciale per rientrare nella serie e soprattutto per arginare un Tatum in stato di grazia.

