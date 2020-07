La stella dei Milwaukee Bucks e MVP in carica risponde alle lamentele di tanti colleghi per la qualità di stanze, cibo e trattamenti a Disney World: "Sono in una situazione in cui sono estremamente fortunato, non mi posso lamentare". Giannis è cresciuto con 4 fratelli ad Atene in situazione di povertà dopo che i genitori erano arrivati come immigrati dalla Nigeria.

Le 22 squadre NBA sono già da qualche giorno a Disney World per preparare la ripresa della NBA il 30 luglio e non sono mancate le lamentele di alcuni giocatori per la vita all'interno della "bolla" di Orlando. Molti hanno storto il naso per il cibo, altri per le restrizioni, molti come Rajon Rondo per le suite, parlando addirittura di camere da motel. Una voce fuori dal coro è quella di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks e MVP in carica, che ha sottolineato di essere molto fortunato e che la sua concentrazione è su ben altro:

Sono in una situazione in cui sono estremamente fortunato, non mi posso lamentare. Ovviamente non importa dove ti trovi nella vita, ci sarà sempre qualcosa di cui lamentarsi, qualche problema. Ma io cerco di non concentrarmi su queste cose. Come ho detto, il mio appartamento in Grecia quando ero più giovane, e vivevo coi miei 4 fratelli, era molto più piccolo della suite che ho in questo hotel. Quindi sto solo cercando di godermi il momento

Giannis sa bene cosa vuol dire crescere in situazione di povertà e non avere sempre un pasto da consumare: la sua storia è nota ormai, figlio di immigrati nigeriani che sono arrivati clandestini ad Atene e che cercavano di mantenere la numerosa famiglia con qualsiasi espediente, dalla vendita di accendini e braccialetti, ma anche borse e occhiali. Per questo motivo delle condizioni e dei "comfort" della bolla di Orlando non gli interessa nulla, lui non vede l'ora di tornare in campo e vincere il titolo NBA.

Sono felice che siamo tornati a giocare a basket, cosa che adoro fare, quindi non c'è niente di cui lamentarsi. Dobbiamo semplicemente giocare a pallacanestro. Il mio allenatore della nazionale quando avevo 17 anni mi disse 'ogni volta che sei in un posto con molti giocatori, devi solo essere te stesso, guardali dritto negli occhi e fai solo un cenno con il capo. Saluta, ma sii tu'. Non proverò a cambiare chi sono, ma ovviamente se dovessimo stare qui per tre mesi, il mio obiettivo sarà quello di essere un giocatore di basket migliore e una persona migliore quando ce ne andremo

I Bucks di Giannis sono i grandi favoriti per vincere la Eastern Conference e andare alle Finals contro, probabilmente, una tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers.

