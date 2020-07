Nella seconda giornata di "scrimmage" a Disney World scendono in campo le due candidate al titolo: i Bucks travolgono gli Spurs di Belinelli (4 punti) con Giannis già in grande spolvero mentre i Lakers, che gestiscono i minuti di James e Davis, cedono ai Dallas Mavericks di Doncic e in un bollente Seth Curry. Vittoria anche per Indiana e Phoenix.

Scendono in campo i grossi calibri nella seconda giornata di amichevoli nel campus NBA di Disney World: i Lakers di LeBron James e i Bucks di Giannis Antetokounmpo, i più seri candidati al titolo e al premio di MVP. I gialloviola hanno perso 108-104 contro i Dallas Mavericks, il Re ha giocato appena 16 minuti ma ha comunque chiuso con 12 punti, 5 assist e una schiacciata che sottolinea come sia già in grande forma al netto dei suoi 35 anni. Sono 12 i punti di Anthony Davis mentre JR Smith si è fatto notare con un paio di numeri che dimostrano la sua grande voglia di tornare sul parquet.

I Mavericks hanno un buon Luka Doncic da 14 punti con 5 rimbalzi e 6 assist ma la differenza la fanno le riserve nella ripresa per rimontare il -11 dell'intervallo: il gigante Marjanovic, 17 punti, 13 rimbalzi e 2 stoppate, e soprattutto Seth Curry, ribaltano il match. Il fratello di Steph ruba lo show con 23 punti in 16 minuti senza errori al tiro, 8 su 8 con 6 su 6 nelle triple.

In grandissimo forma è già Giannis Antetokounmpo. L'MVP in carica e serio candidato al bis, domina nel match vinto dai Milwaukee Bucks 113-92 sui San Antonio Spurs: in soli 21 minuti disputati il "Greek Freak" fa registrare 22 punti con 9/13 al tiro e ci aggiunge 4 assist, 3 rimbalzi e 3 recuperi.

Per gli Spurs, guidati in panchina da Becky Hammon (Popovich seduto in seconda fila), pesano le 22 palle perse commesse: i migliori sono Walker e Murray, 14 e 13 punti, mentre Marco Belinelli chiude con 4 punti, in poco più di 13 minuti, segnando due dei cinque tiri tentati con 2 rimbalzi e 2 assist.

Nelle altre due gare disputate Phoenix batte Utah 101-88 con 13 punti a testa di Booker e Ayton, e Indiana supera in volata Portland 91-88 che però ritrova il centro bosniaco Nurkic, 14 punti con 8 rimbalzi.

