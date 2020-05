Le emozioni di Marco Belinelli, unico italiano ad aver mai vinto un campionato NBA, dopo aver visto i primi episodi di The Last Dance. La guardia bolognese ha giocato a Chicago nella stagione 2012-2013.

Come tutti i bambini che hanno sognato di giocare in NBA, The Last Dance – la docuserie Netflix che racconta la carriera di Michael Jordan e la storia dei Chicago Bulls degli anni '90 con filmati inediti della stagione 1997-98 – rappresenta l’apice di tutto quello che un cestista può raggiungere nella sua carriera. Ne sa qualcosa Marco Belinelli, unico italiano ad aver vinto un campionato nella lega più importante del mondo, che guardando i primi episodi ha potuto riviere le gesta del suo idolo e rivissuto tante emozioni, dagli anni ai Bulls al titolo vinto con gli Spurs.

Michael Jordan, ovviamente è sempre stato il mio idolo. Il giocatore con cui sono cresciuto. Però poi tutti: Scottie Pippen, Dennis Rodman, ma anche Toni Kukoc e Steve Kerr, tutti alla corte di un grandissimo allenatore come Phil Jackson. Una squadra forte, unita, vera. Vincere il titolo NBA è tutto è un’emozione incredibile: nessuno si aspettava le lacrime di Jordan dopo quel primo titolo del 1991, ma quelle lacrime mi hanno ricordato le mie: ti passa davanti tutto nella testa ed è una gioia davvero incredibile.

L’esperienza a Chicago

"Ho avuto la fortuna di giocare a Chicago, al campo di allenamento e all’arena le sensazioni sono uniche: ascoltare l’inno dei Bulls ad ogni partita, nei playoff...così la presenza di Jordan si può davvero sentire. Io MJ l’ho conosciuto: ero un ragazzino, impaurito, ci siamo stretti la mano ma non sono riuscito a pronunciare una parola. Il cuore mi batteva come non mai. Quella serie di primo turno tra Chicago e Boston Jordan fa qualcosa di disumano: contro i Celtics di Larry Bird fa 49 punti in gara-1 e 63 in gara-2, è incredibile. A guardarlo mi sono caricato tantissimo."

Il desiderio di emulare MJ

“Da piccolo volevo imitarlo come giocatore, i suoi tiri, le sue giocate. E poi che stile: il polsino, la scarpa giusta, era — e rimane — un’icona. Io la mia prima schiacciata me la ricordo, ma vedere Jordan è un’altra cosa: lui sembrava stare in aria più a lungo di tutti. Ed era così davvero. Senza l’aiuto di Pippen, Rodman, Phil Jackson e gli altri, però, non sarebbe riuscito a vincere. Il messaggio è quello: il gruppo è quello che conta davvero per vincere. Jordan all’inizio è più realizzatore, poi alle finali 1991 passa la palla a Paxson per canestri fondamentali.”

