Clamorosa bomba sganciata da Adrian Wojnarowski di ESPN: i Brooklyn Nets hanno scelto Steve Nash come head coach. L'ex stella dei Phoenix Suns, due volte MVP della regular season e membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, avrebbe firmato un contratto di 4 anni con la franchigia bianconera per quella che sarà la sua prima esperienza su una panchina.