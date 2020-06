Clint Capela #15 of the Houston Rockets plays the Denver Nuggets at the Pepsi Center on November 13, 2018 in Denver, Colorado.

Il centro degli Atlanta Hawks, ex Houston Rockets, racconta alla rivista L'Illustrè di quando giocava con le selezioni giovanili della Svizzera: "Come altri bambini, sono stato maltrattato verbalmente a scuola. Negli Stati Uniti, se sei nero e povero, sei messo da parte".

In questi giorni molto caldi dal punto di vista delle questioni razziali negli Stati Uniti e non solo, sono tante le testimonianze di sportivi di colore che raccontano la loro esperienza. Una di queste è di Clint Capela, centro degli Atlanta Hawks in NBA e svizzero di nazionalità, cresciuto a Ginevra con i genitori originari di Angola e Congo. Capela, ora una stella della pallacanestro americana, ha raccontato dei suoi problemi col razzismo alla rivista L'Illustrè partendo da quando era piccolo: "Il razzismo esiste anche in Europa, ovviamente, ma ho l'impressione che sia più nascosto. Come altri bambini, sono stato maltrattato verbalmente a scuola". I primi veri problemi sono arrivati con la pallacanestro.

I miei ricordi più dolorosi sono legati al basket. Nel team svizzero U16 ero l'unico ragazzo di colore. Mi sono sentito dare della scimmia durante le partite in Italia e Serbia. Vivere questo a 14 anni, ti segna

Poi il trasferimento negli Stati Uniti dove adesso sta impazzando la rivolta: "Negli Stati Uniti, se sei nero e povero, sei messo da parte. In alcuni distretti, il prezzo degli affitti è aumentato per cacciare determinate comunità. Come svizzero, non sapevo nemmeno cosa avessimo il diritto di dire o meno sull'argomento. In una delle mie prime interviste dopo il mio arrivo, ho spiegato che una delle grandi differenze tra Europa e NBA era che c'erano più giocatori bianchi in Europa e che il gioco era meno atletico che nel campionato americano, dominato dai neri. Sono stato ripreso dicendo che non potevo dire cose del genere". Poi sul girare per le strade di Houston, in Texas, senza particolari problemi.

Non mi è mai successo niente, né con la polizia né con nessuno. A Houston, molte persone mi hanno riconosciuto per strada. Ma ho anche sempre cercato di evitare problemi. Ho capito subito che non avrei dovuto cercare di cambiare il mondo o fingere di essere il nuovo Malcolm X

Capela ha avviato un'associazione che aiuta le famiglie monoparentali svantaggiate: "Cosa mi ha colpito? Alcuni ispanici erano pronti a negare le loro origini per essere accettati, a chiamarsi Mary piuttosto che Maria per fondersi, mettere in risalto l'accento e rifiutarsi di parlare spagnolo per non non farsi notare. A me hanno insegnato da subito che avere due culture fosse un'opportunità, non un handicap".

