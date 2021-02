Un traguardo, il suo, raggiunto nell’arco di 12 anni e mezzo di permanenza nella lega professionistica americana, in cui ha cambiato cinque franchigie: New York Knicks (che lo scelsero con la sesta chiamata al draft 2008; i tifosi gli riservarono fischi a profusione, destino che avrebbe avuto anche Porzingis sette anni dopo), Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e gli attuali Hawks .

Al netto di una stagione, quella 2013-2014, completamente andata perduta per infortunio, il contributo di Gallinari alle sue squadre è sempre stato importante: doppia cifra di media costante, dai 12.4 dell’annata 2014-2015 con i Nuggets ai 19.8 di quella 2018-2019 con i Clippers, in cui ha viaggiato al suo massimo anche per rimbalzi (6.1 a gara). Dati, questi, che si riferiscono chiaramente alla regular season, ma i suoi numeri non sono troppo diversi nelle occasioni in cui ha giocato almeno un turno di playoff.