Dalle stelle alle stalle, con il grosso rischio che non ci possa essere il viaggio di ritorno. Soltanto qualche mese fa, a gennaio, aveva fatto scalpore il video nel quale si vedeva Delonte West, oggi 36enne ma con alle spalle 432 partite NBA (con una media di 9,7 punti; 3,6 assist e 2,9 rimbalzi prima di chiudere la carriera nel 2012), venire picchiato in mezzo alla strada, a Washington, per poi essere ammanettato. Adesso una foto che ha fatto scattare l’allarme sul suo stato di salute, che sembra peggiorare sempre di più. La foto mostra West – che nella sua carriera ha guadagnato 16,2 milioni di dollari in nove stagioni NBA – come un senzatetto a chiedere soldi a un semaforo di Dallas. Lo riporta il Corriere della Sera.