TORONTO RAPTORS – BOSTON CELTICS 99-102 (28-28, 20-22, 30-20, 21-32) Vittoria pesantissima dei Boston Celtics, che bissano il successo di gara-1 e volano sul 2-0 nella serie contro i campioni in carica. Decisivo l’ultimo quarto, durante il quale i canadesi calano notevolmente in attacco e sprecano il vantaggio di undici lunghezze che avevano sul finire della terza frazione di gioco. Per la franchigia del Massachussets in copertina c’è il solito trio: Jayson Tatum è il miglior realizzatore di serata (34 punti), Marcus Smart (19 punti) si accende nell’ultimo periodo mandando a bersaglio ben cinque triple, mentre Kemba Walker (17 punti) segna 11 degli ultimi 16 punti dei verdi. Tra i detentori dell’anello buona la prova di OG Anunoby , autore di 20 punti, mentre Fred VanVleet si ferma a 19 ma è troppo impreciso dalla lunga distanza (3/12).

DENVER NUGGETS – UTAH JAZZ 80-78 (26-21, 24-15, 15-24, 15-18)

Tiratissima e a basso punteggio la gara-7 tra Denver Nuggets e Utah Jazz: alla fine esulta la franchigia del Colorado, che si impone per 80-78 e diventa così la dodicesima squadra nella storia della Lega a rimontare da 1-3 in una serie Play-offs. L’equilibratissima contesa si risolve soltanto nel minuto finale: Nikola Jokic, assoluto trascinatore dei suoi con 30 punti e 14 rimbalzi, segna il canestro decisivo a 30” dalla sirena e i Jazz non sono più in grado di reagire, sbagliando l’ultimo disperato tentativo con Mike Conley. Nuggets che concretizzano così l’ottimo primo tempo, chiuso con 14 lunghezze di vantaggio, mentre a Utah il ribaltone non riesce fino in fondo. In una partita decisa perlopiù sotto canestro, da sottolineare anche la prestazione di Rudy Gobert, che chiude con una doppia doppia da 19 punti e 18 rimbalzi. Sottotono, invece, il duo che ha dominato la serie: Jamal Murray non va oltre i 17 punti, mentre Donovan Mitchell non supera quota 22. I due possono consolarsi con il record di 475 punti complessivi: mai nessuna coppia di avversari aveva segnato tanto in una serie di post-season.