L’infortunio al piede patito da Goran Dragic è stato una tegola pesantissima per i Miami Heat durante le NBA finals che si sono appena concluse con il successo dei Los Angeles Lakers. Il giocatore sloveno, infatti, non è praticamente riuscito a giocare la serie coi gialloviola. Solo in gara 6 Dragic, dopo essersi fermato in gara 1, nonostante il dolore, ha messo in campo, ma non era chiaramente nelle condizioni per poter aiutare la sua squadra.

Ci sono, però, buone notizie per Miami e per il giocatore. Stante quanto dichiarato dallo stesso Dragic al Miami Herald, infatti, il cestista non dovrà operarsi al piede. Sarà necessario solo un periodo di riposo a Goran per rimettersi in sesto.

Dragic, per essere sceso in campo in gara 6 delle NBA Finals, ha ricevuto anche gli elogi da parte del compagno di squadra Jimmy Butler. Queste le parole a riguardo dell’uomo franchigia dei Miami Heat: “Ha messo in gioco la sua integrità fisica per noi. Questo la dice lunga su che tipo di uomo e giocatore Goran sia. Sono grato del fatto che uno così giochi al mio fianco“.

