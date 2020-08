Eliminati 4-0 dai Raptors al primo turno dei playoff, per la franchigia di Brooklyn inizia ora la off-season con al centro la questione del nuovo allenatore. In lizza c'è l'attuale coach Jacque Vaughn ma il sogno del general manager Sean Marks è quello di convincere il "santone" Popovich a lasciare San Antonio per allenare Kevin Durant e Kyrie Irving, e dare l'assalto al titolo 2021.

I Brooklyn Nets vogliono essere protagonisti nel 2020-21 e provare l'assalto al titolo col rientro dai rispettivi infortuni di Kevin Durant e Kyrie Irving. Per essere competitivi realmente stanno cercando un allenatore che faccia fare il salto di qualità e il nome in cima alla lista è quello di Gregg Popovich!

Secondo Shams Charania di The Athletic, i Nets faranno un tentativo per convincere il 71enne "santone" a lasciare il Texas e i San Antonio Spurs dopo 26 anni, 22 dei quali portando la squadra ai playoff (5 titoli). La presenza di Durant, Irving e altre potenziali stelle potrebbe essere uno stimolo per Popovich, l'ultima esperienza prima di chiudere la carriera, ma non sarà per nulla facile: "Pop" è sempre stato bene agli Spurs, lontano dai riflettori dei grandi mercati (New York in primis), e ora pare pronto a godersi 1-2 anni insegnando basket ad un gruppo giovane, senza dimenticare che nell'estate 2021 sarà al timone della nazionale degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo (almeno in teoria...).

Brooklyn può contare appunto su Durant e Irving, giocatori che stimano Popovich, e su diversi dirigenti che hanno avuto un passato proprio a San Antonio come giocatori, dal general manager Sean Marks, a Tiago Splitter, fino all'attuale coach dei Nets Vaughn. Non dovesse andare a buon fine il corteggiamento a "Pop", i Nets dovranno considerare altri nomi tra cui lo stesso Vaughn che bene ha lavorato nella bolla di Orlando, più Jason Kidd, Ty Lue, Ime Udoka e Jeff Van Gundy.

