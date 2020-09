Nei quarti successivi i Bucks non hanno mai fatto più di ventitré punti. Miami, così, è riuscita a tornare sotto grazie a un Goran Dragic da 27 punti e, soprattutto, a un Jimmy Butler da 40 punti. Negli ultimi minuti è stato proprio Jimmy J. Buckets a prendere in mano la situazione e a condurre gli Heat al 115-104 con cui hanno archiviato la pratica . Nel secondo incontro di serata, invece, gli Oklahoma City Thunder sono riusciti ad avere la meglio in gara 6 della serie del primo turno della Western Conference con gli Houston Rockets.

OKC è stata sotto per gran parte del match, ma nell’ultimo minuto, grazie a un grande Chris Paul (28 per lui) e ai pasticci di Westbrook, è stata in grado di effettuare il sorpasso. Prezioso anche Danilo Gallinari che con 25 punti contribuisce al 100-104 finale. Le sorti della serie, dunque, si decideranno in gara 7, in programma tra due giorni. I Rockets restano favoriti, ma devono cambiare passo rispetto al match odierno, ove hanno perso ben ventidue palloni.