La notizia della morte di Jacob Blake ha mosso, ancora una volta, l’intera comunità americana che, come per il caso George Floyd ha alzato la voce contro le violenze a sfondo razziale. L’NBA, dalla bolla di Orlando e nel mezzo dei playoff, si è fatta sentire ancora di più.

Le partite previste per la serata di giovedì 27 agosto (Denver-Utah, Toronto-Boston e Dallas-LA Clippers) verranno comunque rimandate a data da destinarsi, tant’è che si sta cercando di ricalendalizzare tutte le partite che non si sono giocate.

Una data utile sarebbe quella del weekend, forse già da venerdì, come riportato da The Athletic, ma le discussioni dell’incontro tra gli atleti - iniziato alle 11 italiane - è ancora in corso.

Come riporta anche SkySport, i giocatori hanno espresso la volontà di trovare nuovi metodi per mandare messaggi di giustizia sociale e non escludono nuove riunioni per provare a trovare soluzioni in merito.