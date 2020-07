Lo storico proprietario Glen Taylor è pronto a cedere la franchigia, a patto che resti a Minneapolis. Tra i potenziali compratori una cordata capeggiata da KG, MVP coi Wolves nel 2004: "Sono fiducioso nel lavoro che stiamo provando a portare avanti per far sì che il mio sogno si realizza".

Sembra giunto il momento per i Minnesota Timberwolves di cambiare proprietà e, tra i possibili acquirenti, spunta il nome di Kevin Garnett, leggenda NBA che ha iniziato e chiuso la propria carriera con la maglia dei "Wolves". La notizia è stata riportata da The Athletic ed è stata confermata da Glen Taylor, il proprietario che salvò il club nel 1994 e che portò fino alla finale della Western Conference nel 2004: ora però pare giunto il momento di lasciare il timone e si vocifera di una cifra vicina al miliardo di dollari.

Taylor dunque è pronto a vendere, ad una sola condizione: "Ho chiesto espressamente in ogni trattativa che la squadra dovrà restare a Minneapolis". La franchigia è in vendita da circa un decennio, Taylor ha 79 anni e la pandemia ha messo un po' di fretta: "Credo di aver costruito una buona squadra, ho sensazioni molto positive su questo gruppo. Ho fatto il mio dovere e chi arriverà dopo di me potrà beneficiarne. Meglio andare e lasciare spazio ad altri".

In pole position sembra dunque esserci una cordata di investitori capeggiata da Kevin Garnett, uno che durante la carriera da giocatori non ha mai avuto un gran rapporto con Taylor. L'ex numero 21 ha però dichiarato via Twitter: "La mia passione e la voglia che i T’Wolves diventino campioni NBA è ben nota, ma provo un affetto ancora più profondo verso i tifosi e la gente di Minneapolis. Non esistono al mondo due persone che tengono di più a questa città di Glen Taylor e me, sono fiducioso nel lavoro che stiamo provando a portare avanti per far sì che il mio sogno si realizza".

