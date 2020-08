Sono 6 le gare disputate nella notte NBA. Sorrdidono gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari e Chris Paul che hanno la meglio sui Los Angeles Lakers. Belinelli out in casa San Antonio e gli Spurs cedono contro i Denver Nuggets. Vittorie senza storia per Boston Celtics, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers.

Sei partite nella notte NBA, tutte nella bolla di Orlando in cui i giocatori stanno vivendo questa ultima fase di regular season. Al di là degli incontri il responso più importante l’ha dato il comunicato congiunto NBA-NBPA (associazione giocatori): nei test su tutti i giocatori all’interno dell’area designata per il finale di stagione non ci sono positivi al coronavirus.

Gli Oklahoma City Thunder, con un’ottima prestazione di tutto il quintetto, sconfiggono per 105-86 i Los Angeles Lakers, messi in grande difficoltà dalla difesa di OKC. Chris Paul mette a segno 21 punti, Danilo Gallinari contribuisce con 19 in 24 minuti e mezzo, gli stessi di LeBron James (che aggiunge 11 rimbalzi). Seconda peggior partita in gialloviola per Anthony Davis (9 punti, 3/11 al tiro). I Denver Nuggets superano invece per 132-126 i San Antonio Spurs (senza Marco Belinelli), per i quali non basta un ottimo apporto dalla panchina (di lusso, visti i nomi) con i 24 punti di Rudy Gay. Decisivi i 30 e 15 rimbalzi di un ancora incisivo Michael Porter Jr. e i 25 con 11 assist di Nikola Jokic.

I Boston Celtics travolgono per 115-149 i Brooklyn Nets, mandando 7 uomini in doppia cifra e distribuendo bene i punti tra di loro, tant’è che i massimi sono di Jaylen Brown con 21 e di Jayson Tatum con 19; per i Nets in evidenza solo Jeremiah Martin a quota 20. Vincono anche i Toronto Raptors, e nel 109-99 sugli Orlando Magic a mettere il punto esclamativo è Fred VanVleet con 21 punti e 10 assist, cui giungono in aiuto i 15 di Pascal Siakam e dagli 11 con 9 rimbalzi di Serge Ibaka. Non bastano ai Magic i 15 di Terrence Ross, dalla panchina, e di Evan Fournier.

Grosso spavento per i Philadelphia 76ers, che battono i Washington Wizards per 107-98 rimanendo fondamentalmente sempre in controllo, ma tirano un gran sospiro di sollievo per Ben Simmons, uscito anzitempo dal campo per quello che in realtà non è nulla di grave al ginocchio sinistro. 30 i punti di Joel Embiid, che aggiunge 11 rimbalzi: il dominatore della sfida è lui. Dall’altra parte 19 (con 10 rimbalzi) per Thomas Bryant e altrettanti per Jerome Robinson. Vincono anche gli Utah Jazz, con secondo e ultimo quarto di primo livello e un 115-124 che nasce dai 25 di Joe Ingles, dai 23 di Mike Conley e dai 21 con 16 rimbalzi di Rudy Gobert, che rilascia anche 3 stoppate. Per i Grizzlies 21 con 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas e 20 a testa per Ja Morant e Grayson Allen.

