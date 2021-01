Era la notte dell’esordio di James Harden con la maglia dei Nets e il Barba non ha affatto deluso le aspettative.Brooklyn, infatti, piega per 122-115 i coriacei Orlando Magic grazie a una super prestazione del duo Harden-Durant: l’ex Houston si presenta ai nuovi tifosi con una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist (record assoluto al debutto con una nuova squadra), mentre il n.7 è il top scorer dell’incontro con 42 punti. Agli ospiti non basta Nikola Vucevic da 34 punti e 10 rimbalzi.

Vittoria abbastanza agevole per i San Antonio Spurs, che si aggiudicano per 103-91 il derby texano con gli Houston Rockets. A guidare i bianconeri ci pensa DeMar DeRozan, che chiude con 24 punti, mentre tra gli ospiti, decisamente rimaneggiati dalle assenze, si segnala la prova di Christian Wood (24 punti e ben 18 rimbalzi). Serata amara per i Miami Heat, che vengono sconfitti per 100-120 dai Detroit Pistons. Per i vice-campioni in carica da registrare il bel ritorno di Bam Adebayo, autore di 28 punti, che però non bastano di fronte ai 24 di Jeremi Grant e ai 23 del rientrante Derrick Rose.

Secondo successo consecutivo per i Toronto Raptors, che superano i Charlotte Hornets con il punteggio di 116-113. Decisivo il contributo della panchina dei canadesi, che vedono come miglior realizzatore Norman Powell (24 punti), mentre tra gli ospiti il top scorer è Gordon Hayward con 25 punti. Vittoria sul filo di lana per i Memphis Grizzlies, che piegano Philadelphia per 106-104. Fondamentale per i padroni di casa il rientro di Ja Morant, autore di 17 punti, mentre ai Sixers non bastano i 28 punti di Shake Milton. Infine, i Portland Trail Blazers battono gli Atlanta Hawks per 112-106. Super prestazione per Damian Lillard, che chiude con 36 punti, rendendo vane le doppie doppie di Trae Young (26 punti e 11 assist) e Clinton Capela (25 punti e 15 rimbalzi).

RISULTATI

San Antonio Spurs-Houston Rockets 103-91

Brooklyn Nets-Orlando Magic 122-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 116-113

Memphis Grizzlie-Philadelphia 76ers 106-104

Miami Heat-Detroit Pistons 100-120

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 112-106

