E’ andata in archivio un’altra nottata NBA interessante, con sette match di altissimo profilo. Nell’ormai arcinota “bolla” di Orlando ci si sta avvicinando alla conclusione della regular season e alla composizione del roster delle compagini presenti negli attesi Play-offs.

Partiamo dal successo convincente dei Nets contro i Magic. Non prendono parte alla “festa” giocatori del calibro di Caris LeVert, Joe Harris, Jarrett Allen e di Garrett Temple, ma lo spartito non cambia ed è infatti la squadra di New York a fare la voce grossa, imponendosi per 108-96. L’icona del confronto è Timothe Luwawu-Cabarrot: 17 punti solo nel primo quarto, in una partita da 24 totali, miglior realizzatore insieme a Jeremiah Martin, in una squadra che manda ben sei giocatori in doppia cifra. Una grande prova, dunque, collettiva da parte di Brooklyn. In casa Orlando, da segnalare i 18 punti a testa per Iwundu e per Fultz in uscita dalla panchina.

Continua senza soluzione di continuità la corsa dei Phoenix Suns, che battono anche i Sixers (130-117). Siamo sul 7-0 all’interno della bolla. Una vittoria costruita sul parziale di 10-3 del quarto periodo grazie al quale la compagine dell’Arizona tiene ancora accese le speranze di accesso al play-in sul versante Ovest per staccare il biglietto in vista dei citati Play-offs. Mattatore in casa Suns è ancora una volta Devin Booker, autore di 35 punti in 41 minuti di gioco, chiusi con 11/24 al tiro e conditi con nove rimbalzi e sette assist. Per lui si tratta della 91ma partita oltre quota 30 punti con Phoenix, diventando a tutti gli effetti il leader di tutti i tempi della franchigia, nonostante i suoi soli 23 anni. Philadelphia per l’occasione fa a meno di Ben Simmons, Joel Embiid, Josh Richardson, Tobias Harris e di Al Horford. Alec Burks è il top scorer con i suoi 23 punti.

Nel derby texano gli Spurs superano 123-105 i Rockets. La formazione di Gregg Popovich domina la scena dal secondo quarto in avanti, approfittando delle defezioni in casa Rockets di Harden e di Gordon. Grande prova di squadra per San Antonio con ben sette giocatori in doppia cifra: Keldon Johnson (24 punti) e Demar DeRozan (23 punti) i migliori. Da segnalare in casa Spurs i 13 punti a referto di Marco Belinelli. Tra le fila dei Rockets i 20 punti di Russell Westbrook (5 rimbalzi e 6 assist). Successo per i Boston Celtics (122-107) contro i Grizzlies. Prestazione super di Jayson Tatum: 29 punti, 6 rimbalzi e 2 assist per lui. Una prova di spessore per Boston che ottiene la vittoria n.48 in stagione, confermandosi terza forza a Est, mentre si parla della 39ma sconfitta per Memphis.

Pochi dubbi che sia Damian Lillard il mattatore della sfida tra Portland e Dallas. Il giocatore dei Trail Blazers ne ha messi 61. Medie spaventose per lui che portano a scomodare dei confronti con leggende del passato come Wilt Chamberlain.

Da segnalare per i Portland i 26 punti realizzati da Carmelo Anthony, che hanno contributo al 134-131, mentre tra le fila dei Mavericks Kristaps Porzingis ha raggiunto quota 36, con 6 rimbalzi all’attivo. A chiosa successo dei Kings 112-106 contro i Pelicans con Harrison Barnes autore di 25 punti, 8 rimbalzi e 2 assist e vittoria per i Bucks contro i Wizards 126-113. Con una grande prova di Brook Lopez (24 punti), Milwaukee porta a 56 i successi stagionali, confermandosi il riferimento a Est. Da segnalare anche i 23 punti di Sterling Brown e il career-high di Frank Mason.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (12 AGOSTO)

Orlando Magic-Brooklyn Nets 96-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets 123-105

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 117-130

Memphis Grizzlies-Boston Celtics 107-122

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 131-134

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 112-106

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 113-126

