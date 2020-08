Dal nostro partner OAsport.it

Quattro le partite del primo turno dei Playoff NBA 2020 che si sono tenute stanotte. Nessuna sorpresa nella serata appena trascorsa, gli epiloghi di tutti i match disputati, infatti, hanno rispettato i pronostici. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, risultati e riscontri degli incontri svolti in questa quarta giornata di post season.

NBA La giocata della notte: la danza di Giannis, pirouette e schiacciata! DA 40 MINUTI

Indiana Pacers-Miami Heats 100-109

A nulla serve il recupero lampo di Victor Oladipo, tornato in campo ad appena due giorni dal brutto infortunio subito in gara 1, poiché i Miami Heat hanno vinto anche il secondo match della serie. Fondamentali, nel successo della franchigia della Florida, Duncan Robinson da 24 punti con sette canestri segnati su otto tentati da tre e il solito Goran Dragic, autore di una prestazione solida da 20 punti e 6 assist.

TOP SCORER

MIAMI: Robinson 24, Dragic 20, Butler 18

INDIANA: Oladipo 22, Brogdon 17, Turner 17

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 111-98

Si complica ulteriormente il cammino dei Thunder di Gallinari, i quali perdono anche gara 2 contro gli Houston Rockets. OKC subisce una sconfitta netta nonostante la serata storta al tiro delle prime due opzioni offensive dei texani, vale a dire James Harden ed Eric Gordon, i quali, in due, segnano appena 11 dei 36 tiri tentati. A fare la differenza sono i gregari: i Thunder mandano in doppia cifra appena quattro giocatori, i Rockets, invece, sette.

TOP SCORER

OKC: Gilgeous-Alexander 31, Gallinari 17, Paul 14

HOUSTON: Harden 21, House 19, Green 15

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 111-96

Dopo la sorprendente sconfitta in gara 1, i Bucks si rifanno immediatamente battendo nettamente gli Orlando Magic. La franchigia della Florida trova un’altra grande prestazione di Nikola Vucevic, che ne mette 32 con 10 rimbalzi, ma viene tradita e affondata dal tiro da tre. Dall’arco, infatti, i Magic realizzano un magro 7/33. I Bucks, che segnano più del doppio delle triple, hanno così vita facile, grazie anche all’ennesima prova eccellente di Giannis Antetokounmpo, il quale chiude con 28 punti e 20 rimbalzi.

TOP SCORER

ORLANDO: Vucevic 32, Ross 12, Fournier 12

MILWAUKEE: Antetokounmpo 28, Lopez 20, Connaughton 15

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 111-88

Anche i Lakers lavano via l’onta subita in gara 1 travolgendo i Blazers in gara 2. Anthony Davis, il quale aveva giocato malissimo due giorni fa, stavolta dà spettacolo. La prima scelta assoluta del Draft 2012 segna 31 punti e raccoglie 11 rimbalzi in appena 29 minuti e permette a LA di archiviare la pratica con un quarto di anticipo.

TOP SCORER

PORTLAND: Lillard 18, McCollum 13, Simons 11

L.A. LAKERS: Davis 31, Caldwell-Pope 16, Smith 11

luca.saugo@oasport.it

NBA La giocata della notte: Jayson Tatum "da casa sua", tripla da distanza siderale IERI A 06:34