Sono 6 le gare NBA giocate nella notte nella bolla di Orlando: i Los Angeles Lakers centrano matematicamente il primo posto a Ovest superando gli Utah Jazz, mentre i Denver Nuggets piegano gli Oklahoma City Thunder del nostro Danilo Gallinari. A Est, i Toronto Raptors regolano i Miami Heat e i Philadelphia 76ers battono in volata i San Antonio Spurs.

Dopo 6 anni di astinenza dai playoff, i Los Angeles Lakers (51-15) ci torneranno con la prima testa di serie nella Western Conference. I gialloviola centrano matematicamente il primo posto a Ovest (risultato, questo, che mancava dal 2010) grazie al successo per 116-108 sugli Utah Jazz (42-25): il vantaggio sui Clippers, secondi, è ora di 6 gare con cinque partite ancora in programma nella bolla di Orlando prima dell'inizio della post-season. Decisiva la prestazione di Anthony Davis, troneggiante con 42 punti e 12 rimbalzi, mentre LeBron James ne scrive 22 con 9 assist e 8 rimbalzi. Per i Jazz, non servono i 33 di Donovan Mitchell, i 24 di Mike Conley e i 16 con 13 rimbalzi di Rudy Gobert.

Alle spalle dei Clippers, risalgono i Denver Nuggets (44-23), vincenti sugli Oklahoma City Thunder (41-25) con il punteggio di 121-113 in overtime nonostante le pesanti assenze per infortunio di Jamal Murray, Will Barton e Gary Harris. Nikola Jokic riempie il foglio delle statistiche con una tripla doppia da 30 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, ma il palcoscenico è tutto di Michael Porter Jr.: alla sua terza partenza da titolare, il prodotto di Missouri fa segnare il suo career-high con 37 punti, 12 rimbalzi e 12/16 dal campo. Su sponda Thunder, 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander, 23 di Chris Paul e 20 di Danilo Gallinari.

I New Orleans Pelicans (29-38) pescano un successo importantissimo nella corsa per l'ultimo posto playoff disponibile a Ovest piegando 109-99 i Memphis Grizzlies (32-36), ancora ottavi ma in striscia negativa da quattro gare consecutive. Dopo essere stato limitato a soli 29 minuti nelle prime due partite nella bolla (entrambe perse), Zion Williamson gioca 25' piazzando 23 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, ma è Brandon Ingram a prendersi la palma di MVP grazie a una prova da 24 punti e alcune giocate decisive nel finale. Nicolò Melli contribuisce con 5 punti, 4 assist e 2 rimbalzi in 20' dalla panchina.

Passando alla Eastern Conference, i Toronto Raptors (48-18) mettono ormai una seria ipoteca sul secondo posto alle spalle dei Milwaukee Bucks infilando la sesta vittoria consecutiva (la seconda nella bolla di Orlando), 107-103 sui Miami Heat (42-25). L'uomo della serata è Fred VanVleet, scatenato con 36 punti (career-high) e 7/12 dall'arco, mentre Pascal Siakam contribuisce con 22 punti e 6 rimbalzi. Miami, che aveva vinto le due precedenti sfide stagionali contro i canadesi, ha 25 punti dalla panchina da Goran Dragic, 17 da Kelly Olynyk e 16 da Jimmy Butler.

Alle spalle di Miami resta forte la pressione degli Indiana Pacers (41-26), alla loro seconda vittoria consecutiva nella bolla per 111-100 sugli Washington Wizards (24-43), sempre più lontani dalla possibilità di raggiungere l'ultimo posto disponibile per i playoff. Dopo aver sparato il proprio career-high segnando 53 punti contro Philadelphia, TJ Warren gioca ancora la parte del leone scrivendo 34 punti con 11 rimbalzi: seguono Malcolm Brogdon con 20 e la coppia Myles Turner-Aaron Holiday con 17. Per Washington, 20 punti di Thomas Bryant e 17 di Jerome Robinson dalla panchina.

Chiude il quadro della nottata il successo dei Philadelphia 76ers (40-27) sui San Antonio Spurs (29-37), un 132-130 in rimonta firmato da una tripla di Shake Milton a 7.2 secondi dalla sirena. Milton chiude a quota 16 dopo aver cominciato l'avventura a Orlando senza punti nella sconfitta contro Indiana, ma il top-scorer in casa Sixers è Joel Embiid, con 27 e 9 rimbalzi, seguito dai 25 di Tobias Harris. Per gli Spurs, decimi a Ovest, non bastano i 30 punti di DeMar DeRozan e i 24 di Rudy Gay dalla panchina.

