Nella notte appena trascorsa si sono disputate altre quattro partite valide per i playoff NBA 2020. Nella bolla di Orlando vittorie pesanti per Los Angeles Clippers e Utah Jazz, che vanno sul 2-1 rispettivamente contro Dallas Mavericks e Denver Nuggets; allungano sul 3-0, invece, Boston Celtics e Toronto Raptors. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

BROOKLYN NETS – TORONTO RAPTORS 92-117 (17-24, 25-33, 26-27, 24-33)

Tutto facile per i Toronto Raptors, che sconfiggono i Brooklyn Nets con il punteggio di 117-92 e si portano sul 3-0 in una serie che sembra già pronta per essere archiviata. Partita senza storia: i detentori dell’anello mostrano la propria netta superiorità rimanendo sempre avanti nel punteggio e aggiudicandosi tutti i quarti del match. A trascinare la franchigia canadese ci pensano Pascal Siakam (26 punti), Fred VanVleet (a quota 22, con 6/10 da tre) e Serge Ibaka (in doppia doppia con 20 punti e 13 rimbalzi). I newyorkesi, complici le pesantissime assenze, possono solamente provare a limitare il passivo: alla fine il miglior marcatore è Tyler Johnson (23 punti).

UTAH JAZZ – DENVER NUGGETS 124-87 (25-14, 34-28, 35-30, 30-25)

Vittoria pesantissima degli Utah Jazz, che asfaltano i Denver Nuggets in gara-3 e si portano per la prima volta in vantaggio nella serie (2-1). Il punteggio finale fotografa alla perfezione l’andamento dell’incontro: un dominio totale della squadra di Quin Snyder, che vince tutti i quarti di gioco e ora appare favorita per approdare in semifinale di Conference. È un rientro scintillante quello di Mike Conley che, galvanizzato dalla nascita del figlio, si aggiudica la palma di miglior realizzatore dell’incontro con 27 punti (7/8 dall’arco). Non è da meno Rudy Gobert, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi, mentre Donovan Mitchell si limita a segnarne 20. Irriconoscibili i Nuggets, poco aiutati anche dagli unici due giocatori in doppia cifra, Nikola Jokic (15 punti) e Jamal Murray (12 punti).

PHILADELPHIA 76ERS – BOSTON CELTICS 94-102 (24-26, 25-25, 23-25, 22-26)

I Boston Celtics battono ancora i Philadelphia 76ers e volano sul 3-0 nella serie, ipotecando il passaggio del turno. Una partita decisa soltanto negli ultimi minuti di gioco: i Sixers, avanti 94-92 a 2′ dalla sirena, subiscono un parziale di 0-10 e sono costretti a incassare la terza sconfitta consecutiva. A interpretare il ruolo di match winner è Kemba Walker, autore di 24 punti e del canestro che di fatto pone fine alla contesa. Bene anche Jaylen Brown, che chiude a quota 21, mentre Jayson Tatum vive una serata non particolarmente esaltante (15 punti con solo 6/19 dal campo). Per i Sixers l’ultimo a mollare è Joel Embiid, che realizza una doppia doppia da 30 punti e 13 assist.

DALLAS MAVERICKS – LOS ANGELES CLIPPERS 122-130 (23-23, 31-45, 31-34, 37-28)

Reazione da grande squadra dei Los Angeles Clippers che, dopo aver perso malamente in gara-2, si rifanno subito e ottengono il punto del 2-1 nella serie contro i Dallas Mavericks. Decisivo il secondo quarto, nel quale i californiani mettono a segno 45 punti (record di franchigia nei playoff) e piazzano un allungo importante, riuscendo poi ad amministrare nella ripresa. L’ottima serata della squadra di Doc Rivers è testimoniata anche dai numeri: oltre il 52% dal campo (più del 41% da tre) e soltanto 7 palle perse. Nessun dubbio sull’MVP del match: è Kawhi Leonard, autore di una prestazione maiuscola e vicino alla tripla doppia (36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist). Delude ancora, invece, Paul George, che chiude a soli 11 punti con 3/16 al tiro dal campo. Ai texani non basta uno strepitoso Kristaps Porzingis (34 punti e 11 rimbalzi); molto bene anche Seth Curry (22 punti in uscita dalla panchina, 4/4 da tre), mentre Luka Doncic realizza la sua prima tripla doppia ai playoff (13 punti, 10 rimbalzi, 10 assist) ma è costretto ad uscire a fine terzo quarto per una distorsione alla caviglia, in attesa di risonanza magnetica.

