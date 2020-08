Dal nostro partner OAsport.it

Sono ufficialmente scattati i playoff della stagione NBA 2019/20. In quest’anno travagliato dalla pandemia di Covid-19, l’appuntamento più atteso della pallacanestro a stelle e strisce si terrà interamente nella bolla di Orlando che, dopo aver ospitato la fase finale della regular season, ieri ha visto disputarsi le prime quattro partite dei playoff. Nonostante l’assenza del fattore campo, cominciano bene le squadre meglio piazzate: successi per Denver Nuggets, Toronto Raptors, Boston Celtics e Los Angeles Clippers. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto.

DENVER NUGGETS – UTAH JAZZ 135-125 dopo OT (31-25, 28-27, 19-31, 37-32, 20-10)

I playoff di Orlando non potevano chiedere una partita inaugurale più degna della gara-1 tra Denver Nuggets e Utah Jazz. Spettacolo, equilibrio, capovolgimenti di fronte, performance da urlo: al termine di tutto ciò, a spuntarla è la squadra di Michael Malone, che si impone per 135-125 all’overtime. Decisivo il duo formato da Jamal Murray e Nikola Jokic: la guardia canadese mette a referto 36 punti (con un ottimo 6/9 dall’arco) e 9 assist, mentre il centro serbo timbra una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte non basta una prestazione da leggenda diDonovan Mitchell: il ventitreenne nato a Elmsford mette a segno ben 57 punti ed entra nella storia nella lega come terzo miglior marcatore in una singola partita dei playoff (meglio di lui solo Michael Jordan nel 1986 ed Elgin Baylor nel 1962).

TORONTO RAPTORS – BROOKLYN NETS 134-110 (37-20, 36-31, 22-35, 39-24)

Comincia bene la difesa del titolo dei Toronto Raptors, che in gara-1 superano senza patemi i Brooklyn Nets con il punteggio di 134-110. Una partita mai realmente in discussione, dal momento che i canadesi mettono la freccia già nel corso del primo quarto e amministrano comodamente, tenendo a bada il tentativo di riavvicinamento dei newyorkesi durante la terza frazione di gioco. L’ottima prova corale dei Raptors è certificata dai sette giocatori in doppia cifra: tra questi spiccano Fred VanVleet, protagonista con 30 punti (8/10 da tre) e 11 assist, e Serge Ibaka, autore di 22 punti uscendo dalla panchina. Tra i Nets da sottolineare l’ottima performance del francese Timothé Luwawu-Cabarrot (26 punti).

BOSTON CELTICS – PHILADELPHIA 76ERS 109-101 (25-26, 30-23, 20-30, 34-22)

Partenza ok anche per i Boston Celtics, che superano i Philadelphia 76ers per 109-101 e ottengono l’1-0 nella serie. Il primo atto della sfida tra la numero 3 e la numero 6 della Eastern Conference è una partita estremamente combattuta, che i verdi conquistano solamente nell’ultimo quarto. Sono due i giocatori che prendono per mano Boston: Jayson Tatum, che fa registrare i suoi massimi ai playoff sia per punti (32) che per rimbalzi (13), e Jaylen Brown, autore di 29 punti (15 dei quali negli ultimi 12′ di gioco). Alla franchigia della Pennsylvania non basta Joel Embiid che, in assenza di Ben Simmons, prova a trascinare i suoi con una doppia doppia da 26 punti e 16 rimbalzi.

LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS 118-110 (34-38, 32-31, 21-13, 31-28)

Nell’ultima partita della notte i Los Angeles Clippers si aggiudicano gara-1 contro i Dallas Mavericks con il punteggio di 118-110. Partenza a razzo per i californiani con un parziale di 18-2, ma i texani rispondono alla grande e risalgono la china chiudendo il primo tempo avanti di tre lunghezze; a fare la differenza è il terzo quarto in cui, complice l’espulsione di Kristaps Porzingis per il secondo fallo tecnico, i Clippers concedono ai Mavericks solamente 13 punti. Implacabile Kawhi Leonard, autore di una doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi; gli fa bene da spalla Paul George, che mette a segno 27 punti. Sull’altra sponda, esordio ai playoff da ricordare per Luka Doncic, che piazza 42 punti (record per un debuttante nella post-season), a cui aggiunge 9 assist, 7 rimbalzi, ma anche 11 palle perse.

