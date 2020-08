Dal nostro partner OAsport.it

Si sono disputati questa notte sei incontri dell’NBA e arrivano le prime sentenze dalla bolla di Disney World. Washington perde ancora, questa volta contro i Pelicans di Melli, e viene eliminata dalla corsa playoff, ai quali accedono matematicamente Orlando e Brooklyn. Rialzano la testa i Memphis Grizzlies che si impongono nettamente contro degli Oklahoma City Thunder irriconoscibili. Alle spalle di Memphis vittorie per San Antonio e New Orleans.

Nel primo match vittoria fondamentale per Marco Belinelli e i suoi Spurs per restare in corsa per i playoff. San Antonio si impone 119-111 contro Utah e resta in scia a Memphis e Portland per l’ottavo e nono posto in conference. Decisivo l’allungo già nel primo quarto che permette agli Spurs di tenere sempre la testa avanti nel match del riscatto. Buono l’impatto del rientrante Belinelli, 8 punti per lui, mentre il miglior marcatore è Derrick White con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

Doveva essere un successo facile per i Thunder e per Danilo Gallinari, invece la sfida con Memphis è diventata un’agonia. Oklahoma City pensa già ai playoff, l’azzurro gioca poco, mentre i Grizzlies trovano la prima vittoria nella bolla e tengono il distacco dalle inseguitrici. Non basta il 37-25 del primo quarto ai Thunder, né l’intero quintetto in doppia cifra (12 i punti del Gallo), per evitare il ko, merito dei due quarti centrali e dei 22 punti a referto per Dillon Brooks.

Una vittoria che vale oro, anzi i playoff. I Brooklyn Nets, seppur falcidiati dalle assenze, battono i Sacramento Kings 119-106 e conquistano matematicamente l’accesso ai playoff grazie al ko di Washington. Da sottolineare non solo i 22 punti del solito Caris LeVert, ma anche i 21 con 8/11 al tiro di Joe Harris, e i 17 con 11 rimbalzi e 8 assist per Jarrett Allen in un match in cui è risultato decisivo il secondo quarto, chiuso con un parziale di 39-26.

È indolore, invece, la sconfitta di Orlando contro i Philadelphia 76ers. Per i vincitori un successo che li tiene in corsa per il quinto posto in conference (cioè sfidare Miami e non Boston), mentre per i Magic un ko che li manda comunque ai playoff, grazie al ko dei Wizards, ma ora Orlando dovrà superare i Nets in classifica per evitare Milwaukee ai playoff. Decisivo il parziale da 31-22 nell’ultimo quarto, così come i 23 punti di Tobias Harris e Joel Embiid (di cui 16 nella ripresa) e i 21 di Al Horford.

Dicono addio ai sogni playoff i Washington Wizards, all’ennesimo ko nella bolla di Orlando. Contro i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli finisce 118-107 ed è eliminazione matematica. Cinque sconfitte consecutive per Washington cui non bastano i 23 punti di Hachimura, i 22 di Bryant e i 20 di Brown Jr. ad avere la meglio dei Pelicans. Per New Orleans, invece, 28 punti per Jrue Holiday e 17 di Brandon Ingram, mentre buonissima la prestazione di Melli che fa 10 punti con 4/5 al tiro (e due triple) e chiude il suo periodo in campo con un plus/minus di +18 che spiega l’impatto dell’azzurro su una partita dove era assente Zion Williamson.

Infine, il big match d’alta classifica. Boston strapazza Toronto, conquistando una bella vittoria per 122-100, ma trovandosi anche a +40 nel terzo quarto in un match a senso unico. E se si pensa che questa potrebbe essere una semifinale di conference ai playoff i campanelli d’allarme per i Raptors sono tanti. A partire dai sette giocatori in doppia cifra per Boston, guidati dai 20 punti di Jaylen Brown, mentre Toronto per tre quarti non va oltre i 56 punti realizzati.

I risultati della notte:

San Antonio Spurs – Utah Jazz 119-111

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 121-92

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 119-106

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 108-101

New Orleans Pelicans – Washington Wizards 118-107

Toronto Raptors – Boston Celtics 100-122

