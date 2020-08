Dal nostro partner OAsport.it

Si sono disputati questa notte quattro incontri del primo turno di playoff dell’NBA e per i Toronto Raptors e i Boston Celtics arriva il secondo successo consecutivo e il primo, seppur non decisivo, allungo. Devono rifare tutto, invece, i Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers, che dopo le vittorie all’esordio cadono contro gli Utah Jazz e i Dallas Mavericks.

Soffrono i Toronto Raptors, rischiano, ma alla fine hanno nuovamente la meglio su dei Brooklyn Nets che subiscono il secondo ko consecutivo, ma dimostrano di esserci e i canadesi dovranno faticare per superare il turno. Il primo quarto vede i Nets volare via grazie a Caris LeVert, con Brooklyn che si porta anche a +12, ma Pascal Siakam dà la sveglia a Toronto che chiude il quarto sotto 29-33. Ma Brooklyn gioca bene e resta avanti anche all’intervallo (53-50) e alla fine del terzo quarto (80-74). Decisivo il parziale di 30-19 per i Raptors nell’ultimo quarto, che così vanno sul 2-0, con i 24 punti di Fred VanVleet e Norman Powell, mentre per i Nets il miglior marcatore è Garrett Temple con 21 punti. Toronto vince 104-99.

Si ripartirà dall’1-1, invece, nella sfida tra i Denver Nuggets e gli Utah Jazz. Match quasi perfetto per i Jazz ieri sera, con un dominio che si concretizza nei due quarti centrali (con un parziale da +25), guidati da un Donovan Mitchell che nel terzo quarto segna ben 21 punti sui 30 totali per il 105-124 finale. Denver non può nulla e non bastano i 28 punti di Nikola Jokic e quelli di Michael Porter Jr. per restare in partita. Per Utah decisivi anche i 26 punti di Jordan Clarkson, mentre Mitchell non solo segna tanto, ma fa anche un 6/7 da tre punti e concede 8 assist per dettare il ritmo ai suoi. Serie, dunque, in pareggio e tutto da rifare per i Nuggets.

Scappano sul 2-0, invece, i Boston Celtics, con le due sfide di giornata della Eastern Conference che, dunque, sembrano aver trovato i loro padroni. Si illudono i Philadelphia 76ers, che chiudono il primo quarto avanti di sei punti, ma poi devono mettersi comodi e godersi lo show di Boston. È uno spettacolo di squadra, con cinque giocatori in doppia cifra, ma con Jayson Tatum a farla da padrone con 32 punti e un 8 su 12 da tre punti. Ma è soprattutto la difesa dei Celtics a vincere, con Philadelphia che nei due quarti centrali viene imbrigliata e chiude con solo il 22% al tiro. 38-24 e 33-18 i due parziali che spezzano la partita e che danno a Boston il secondo successo della serie. Ai 76ers non bastano i 34 punti di Joel Embiid, miglior marcatore di giornata. Finisce 128-101 per i Celtics.

Colpo grosso di Dallas, infine, che batte i Clippers e pareggia la serie. E i Mavericks vincono nonostante un Luka Doncic a mezzo servizio, perché dopo i 22 punti del primo quarto il giovane talento commette troppi falli ed è costretto a lunghe soste in panchina. Los Angeles, però, non ne approfitta nonostante i soliti 35 punti di Kawhi Leonard, perché i rincalzi di Dallas danno un contributo decisivo, con sei giocatori in doppia cifra. I Clippers disputano un match sempre a inseguire e, alla fine, devono cedere 127-114, permettendo ai Mavs di riaprire la serie. Nonostante i falli Doncic porta a casa anche un record: con i 28 punti di oggi tocca quota 70 punti nei suoi primi due match playoff e batte il record di Kareem Abdul-Jabbar.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 104-99

Denver Nuggets – Utah Jazz 105-124

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 128-101

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 114-127

