Luka Doncic #77 of the Dallas Mavericks goes up for a dunk against the Sacramento Kings on August 4, 2020 at The Arena at ESPN Wide World of Sports in Orlando, Florida.

Nelle 6 gare disputate nella nottata NBA, spiccano i 34 punti con 20 rimbalzi e 12 assist di Luka Doncic nel successo dei Dallas Mavericks sui Sacramento Kings: Doncic diventa il giocatore più giovane a realizzare una tripla doppia con almeno 30 punti e 20 rimbalzi nella storia della NBA. A Est si infiamma la corsa per il terzo posto: Miami batte Boston nello scontro diretto, ok anche Indiana.

I Dallas Mavericks festeggiano la prima vittoria nella bolla di Orlando con una prestazione storica di Luka Doncic. La superstar slovena riempie il foglio con 34 punti, 20 rimbalzi (career-high) e 12 assist diventando il giocatore più giovane di sempre a realizzare una tripla doppia con almeno 30 punti e 20 rimbalzi: all'età di 21 anni e 158 giorni, Doncic sgretola il precedente record tenuto da Oscar Robertson (23 anni, 12 giorni). Volando sulle ali della propria stella, i Mavs (41-29) piegano i Sacramento Kings (28-39) 114-110 in overtime, e restano così l'unica squadra NBA a non aver mai sofferto una striscia di tre sconfitte in questa stagione. Doncic riceve un ottimo supporto da Kristaps Porzingis (22 punti) e Tim Hardaway Jr. (22), mentre a Sacramento, che scivola sul fondo delle squadre ancora rimaste in corsa per i playoff a Ovest, non bastano i 28 di De'Aaron Fox e i 21 di Buddy Hield.

NBA La giocata della notte: Devin Booker segna il canestro della vittoria in faccia a Leonard e George DA 27 MINUTI

Con Dallas ormai sicura della settima posizione nella Western Conference, si infiamma la caccia all'ultimo posto disponibile per la post-season, al momento tenuto dai Memphis Grizzlies (32-36) ma con un vantaggio sempre più risicato sulla concorrenza. I Portland Trail Blazers (31-38) si riavvicinano grazie al successo per 110-102 sugli Houston Rockets (42-25), firmato dai canestri decisivi di Damian Lillard (21 punti, 9 rimbalzi, 8 assist) e Carmelo Anthony (15 punti, 11 rimbalzi). Molto solidi anche CJ McCollum (20) e Jusuf Nurkic (18 punti, 19 rimbalzi), mentre ai Rockets, ora appaiati al quarto posto con gli Utah Jazz, risultano inutili i 23 con 9 assist di James Harden.

Risalgono la china anche i Phoenix Suns (29-39), alla terza vittoria consecutiva nella bolla di Orlando grazie al 117-115 con cui regolano i Los Angeles Clippers (45-22), secondi ma ormai matematicamente fuori dai giochi per la corsa al primo posto a Ovest. Decide un canestro sulla sirena di Devin Booker, che corona così una gara da MVP con 25 punti e 8 assist. Bene anche DeAndre Ayton (19 punti, 7 rimbalzi) e Ricky Rubio (18), mentre i Clippers ne hanno 27 da Kawhi Leonard e 23 da Paul George.

Passando alla Eastern Conference, i Brooklyn Nets (32-35) sgambettano 119-116 i Milwaukee Bucks (54-14) in una partita segnata da tante assenze e dalla scelta di limitare il minutaggio del proprio quintetto base da parte di coach Mike Budenholzer. Timothe Luwawu-Cabarrot ne esce da eroe con una prova da 26 punti (career-high) impreziosita da un 5/7 dall'arco, cui fanno eco i 19 di Garrett Temple e gli 11 a testa per Tyler Johnson e Justin Anderson. A Milwaukee non servono i 16 punti in altrettanti minuti di Giannis Antetokounmpo e i 13 di Kyle Korver dalla panchina.

Mentre i Nets prendono un piccolo vantaggio sugli Orlando Magic (32-36) nella corsa al settimo posto, si fa avvincente la lotta per la terza piazza, tenuta ancora dai Boston Celtics (44-23) ma ora pressati in maniera prepotente dai Miami Heat (43-25) e dagli Indiana Pacers (42-26). Miami si aggiudica lo scontro diretto con la stessa Boston per 112-106 nonostante l'assenza di Jimmy Butler, a riposo per l'infortunio alla caviglia sofferto nella partita precedente contro Toronto: ci pensa Bam Adebayo a giocare la parte del leone con 21 punti e 12 rimbalzi, ben sorretto da Duncan Robinson (21 punti, 5/11 dall'arco) e Goran Dragic (20 in uscita dalla panchina). Per Boston, non servono i 23 di Jayson Tatum, i 18 di Jaylen Brown e i 15 a testa per Kemba Walker e Gordon Hayward.

Indiana spazza via Orlando 120-109 in una partita già segnata dopo un primo quarto da 43-22, in cui brilla ancora una volta TJ Warren: i suoi 32 punti portano a 119 il complessivo realizzato nelle tre partite disputate nella bolla di Orlando (39.7 di media), buono per pareggiare il record di franchigia di Jermaine O'Neal per il maggior numero di punti segnato in tre gare consecutive. I Pacers si godono anche 21 punti di Myles Turner e 13 di Victor Oladipo, mentre i Magic ne hanno 24 con 10 rimbalzi da Nik Vucevic e 20 a testa da Aaron Gordon e Terrence Ross.

Play Icon WATCH Squadre, partite, format: tutto quello che dovete sapere sulla ripartenza NBA 00:02:05

NBA I risultati della notte: i Lakers centrano il primo posto a Ovest, Toronto batte Miami IERI A 06:40