Sono sei gli incontri che si sono giocati nella giornata e nottata appena trascorsa di NBA, che sta completando la regular season nella bolla di Orlando, a Disney World, con tre campi a disposizione. Andiamo a vedere che cos’è successo in ore particolarmente interessanti per la lega professionistica americana.

I Brooklyn Nets sconfiggono i Washington Wizards per 118-110, trovando un ottimo Caris LeVert da 34 punti, ma anche i 27 di Joe Harris e i 22 con 15 rimbalzi di Jarrett Allen, mentre dall’altra parte non bastano i 30 e 13 rimbalzi di Thomas Bryant e l’altra doppia doppia da 22 e 10 di Troy Brown Jr. mentre non è positiva la prova di Rui Hachimura (9 e 4 rimbalzi in 32 minuti). Ok anche i San Antonio Spurs, sebbene sul filo di lana con i Memphis Grizzlies: nel 108-106 con cinque uomini in doppia cifra a squadra sono i 21 con 10 rimbalzi di Dejounte Murray a vincere.

Nonostante la gran vena di Damian Lillard (30 con 16 assist) e di Jusuf Nurkic (30), i Portland Trail Blazers non riescono a superare i Boston Celtics; 124-128 il finale, con Jayson Tatum che ne infila 34, Jaylen Brown che si accoda con 30 e Gordon Hayward che collabora con 22. Subiscono invece una battuta d’arresto i Milwaukee Bucks, sconfitti dagli Houston Rockets per 116-120; decisivi i 31 di Russell Westbrook e i 24 di James Harden, mentre per i Bucks non bastano tre uomini in doppia doppia e la prestazione da 36 e 18 assist di Giannis Antetokounmpo.

Vittoria senza sorrisi per gli Orlando Magic, che battono 132-116 i Sacramento Kings, ma perdono Jonathan Isaac per rottura del legamento crociato anteriore: per lui la stagione è finita. Rimanendo sull’incontro, 25 punti in uscita dalla panchina di Terrence Ross, 23 con 11 rimbalzi per Nikola Vucevic e 22 di Aaron Gordon. Dall’altra parte, tolto Harry Giles III a quota 23, chi va in doppia cifra rimane a 12 o a 13 punti.Nonostante un sontuoso Luka Doncic da 40 punti e 11 rimbalzi e i 30 di Kristaps Porzingis, i Phoenix Suns vincono 115-117 grazie ai 30 di Devin Booker, ai 20 di Ricky Rubio (che sfiora la tripla doppia con 9 rimbalzi e 7 assist) e ai 19 con 12 rimbalzi di Cameron Johnson.

