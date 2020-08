Dal nostro partner OAsport.it

Ancora sei partite nella notte NBA, o meglio nella sua versione legata alla bolla di Orlando, dove 22 delle 30 franchigie si trovano da diverse settimane e dove la lotta per i playoff è ormai un discorso che coinvolge solo la Western Conference, con la concreta chance che in essa possa verificarsi una situazione per cui si debba giocare la partita di play in (al momento tra Grizzlies e Trail Blazers).

NBA La giocata della notte: McCollum & Nurkic, pick and roll e schiacciata DA UN' ORA

E proprio parlando di Portland Trail Blazers, non si può non lodare la splendida notte di Damian Lillard: 45 punti, 12 assist e 3 palle rubate per lui nella vittoria per 125-115 sui Denver Nuggets, in cui entrano anche i 27 di Gary Trent Jr. (figlio di quel Gary Trent per tre anni proprio ai Blazers, ma che, a Roma, non dichiarò un infortunio e durò un mese) e i 22 di Jusuf Nurkic. I Nuggets pagano la scarsa vena di Nikola Jokic (8 punti e 13 assist), non potendosi affidare solo ai 27 e 12 di Michael Porter Jr. che sta dimostrando tutta la sua forza in questa fase. Vincono anche gli Houston Rockets, che sconfiggono i Los Angeles Lakers, peraltro già certi del primo posto a Ovest, per 97-113. James Harden scrive 39 con 12 assist, Ben McLemore lo aiuta con 20, mentre dall’altra parte, con LeBron James a riposo, ne arrivano 21 di Kyle Kuzma e 17 con 12 rimbalzi di Anthony Davis.

Dal 116-130 finale non si direbbe, ma i Milwaukee Bucks soffrono parecchio prima di battere i Miami Heat: all’intervallo sono sotto di 17 e soltanto un ultimo quarto da 18-38 consente loro di cavarsela. 33 punti tanto per Khris Middleton quanto per Giannis Antetokounmpo; il primo aggiunge 6 rimbalzi e 8 assist, il secondo 12 e 4. Agli Heat non bastano 7 uomini in doppia cifra, i 21 di Duncan Robinson e i 20 di Tyler Herro dalla panchina. Vincono anche i Los Angeles Clippers, che nel finale allungano sui Dallas Mavericks per far segnare il 126-111 conclusivo sul tabellone. Kawhi Leonard e Paul George si dividono la scena con 29 e 24 punti, ma un gran fattore è Ivica Zubac: il centro croato scrive 21 e 15 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano i 30 di Kristaps Porzingis e i 29 di Luka Doncic.

Nei meandri dell’alto punteggio (e di un primo quarto finito 39-49) i New Orleans Pelicans devono cedere 125-140 di fronte ai Sacramento Kings, dove Bogdan Bogdanovic fa 6/9 da tre per buona parte dei suoi 35 punti, con l’aiuto dei 30 e 10 assist di De’Aaron Fox. Per i Pelicans 24 di Zion Williamson e Brandon Ingram, mentre Nicolò Melli è a quota 4, 4 rimbalzi e 2 assist nei 15’29” in cui è in campo. Ok anche i Phoenix Suns, che battono 99-114 gli Indiana Pacers portando sette giocatori oltre la doppia cifra, DeAndre Ayton, Cameron Johnson e Devin Booker in doppia doppia (rispettivamente 23 e 10 rimbalzi, 14 e 12 rimbalzi, 20 e 18 assist); da segnalare anche i 18 dalla panchina di Dario Saric.

I risultati della notte

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 140-125

Milwaukee Bucks-Miami Heat 130-116

Phoenix Suns-Indiana Pacers 114-99

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 111-126

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 118-125

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 113-97

federico.rossini@oasport.it

NBA Simmons e Gordon, sospiro di sollievo: nessun infortunio grave DA 19 ORE