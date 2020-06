NBA, il calendario completo della ripresa il 30 luglio: subito Jazz-Pelicans e Lakers-Clippers

Nicolò Melli - New Orleans Pelicans vs Memphis Grizzlies - NBA 2019/2020 - Getty Images

Svelato l'intero programma delle partite di regular season, 8 per squadra, dal 30 luglio al 14 agosto, nella "bolla" di Disney World a Orlando: si parte coi Pelicans di Nik Melli e Zion Williamson contro Utah e poi col derby di Los Angeles tra i Lakers di LeBron James e i Clippers di Kawhi Leonard.

L'NBA ha ufficializzato la ripartenza della stagione 2019-20 nella "bolla" di Disney World a Orlando, in Florida, e ha di conseguenza rilasciato il calendario per completare la regular season, 8 partite per ciascuna delle 22 squadre ancora in corsa dal 30 luglio al 14 agosto. Si parte col botto: poco dopo la mezzanotte di giovedì 30 luglio (in Italia già 31) apriranno i New Orleans Pelicans di Zion Williamson e Nik Melli contro gli Utah Jazz di Rudy Gobert, il primo caso di Covid in NBA, poi a seguire ci sarà il derby di Los Angeles tra i Lakers di LeBron James e i Clippers di Kawhi Leonard, per molti un anticipo di finale ad Ovest.

Venerdì esordiranno i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, contro i Sacramento Kings, mentre per vedere Danilo Gallinari bisognerà attendere sabato quando i suoi Oklahoma City Thunder sfideranno gli Utah Jazz in quella che fu la gara che di fatto chiuse la Lega lo scorso marzo. L'NBA ha specificato che ci saranno al massimo 7 gare al giorno, la prima con inizio alle 12 e l'ultima alle 21 (le 18 e le 3 in Italia); inoltre si giocherà su tre campi, due dei quali coperti dalle telecamere delle TV nazionali.

NBA L'annuncio della NBA: 16 atleti positivi al Coronavirus sui 302 testati DA 17 ORE

Il calendario completo

GIOVEDI’ 30 LUGLIO

Utah Jazz – New Orleans Pelicans

Los Angels Clippers – Los Angeles Lakers

VENERDI’ 31 LUGLIO

Orlando Magic - Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers

Phoenix Suns - Washington Wizards

Boston Celtics – Milwaukee Bucks

Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Houston Rockets – Dallas Mavericks

SABATO 1 AGOSTO

Miami Heat – Denver Nuggets

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors

DOMENICA 2 AGOSTO

Washington Wizards – Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers – Boston Celtics

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies

Sacramento Kings – Orlando Magic

Milwaukee Bucks – Houston Rockets

Dallas Mavericks – Phoenix Suns

LUNEDI’ 3 AGOSTO

Toronto Raptors – Miami Heat

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers – Washington Wizards

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers – Utah Jazz

MARTEDI’ 4 AGOSTO

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks – Sacramento Kings

Phoenix Suns – LA Clippers

Orlando Magic – Indiana Pacers

Boston Celtics – Miami Heat

Houston Rockets – Portland Trail Blazers

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

Memphis Grizzlies – Utah Jazz

Philadelphia 76ers – Washington Wizards

Denver Nuggets – San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers

Toronto Raptors – Orlando Magic

Brooklyn Nets – Boston Celtics

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings

Miami Heat – Milwaukee Bucks

Indiana Pacers – Phoenix Suns

LA Clippers – Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets

Los Angeles Lakers – Houston Rockets

VENERDI’ 7 AGOSTO

Utah Jazz – San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies

Sacramento Kings – Brooklyn Nets

Orlando Magic – Philadelphia 76ers

Washington Wizards – New Orleans Pelicans

Boston Celtics – Toronto Raptors

SABATO 8 AGOSTO

LA Clippers – Portland Trail Blazers

Utah Jazz – Denver Nuggets

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers

Phoenix Suns – Miami Heat

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks

DOMENICA 9 AGOSTO

Washington Wizards – Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans

Orlando Magic – Boston Celtics

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers

Houston Rockets – Sacramento Kings

Brooklyn Nets – LA Clippers

LUNEDI’ 10 AGOSTO

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

Dallas Mavericks – Utah Jazz

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks

Indiana Pacers – Miami Heat

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers

MARTEDI’ 11 AGOSTO

Brooklyn Nets – Orlando Magic

Houston Rockets – San Antonio Spurs

Phoenix Suns – Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks

Boston Celtics – Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings

Milwaukee Bucks – Washington Wizards

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

Indiana Pacers – Houston Rockets

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers

Miami Heat – Oklahoma City Thunder

LA Clippers – Denver Nuggets

GIOVEDI’ 13 AGOSTO

Washington Wizards – Boston Celtics

Portland Trail Blazers – Brooklyn Nets

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans – Orlando Magic

Dallas Mavericks – Phoenix Suns

San Antonio Spurs – Utah Jazz

VENERDI’ 14 AGOSTO

Philadelphia 76ers – Houston Rockets

Miami Heat – Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder – LA Clippers

Denver Nuggets – Toronto Raptors

Play Icon WATCH Nico Mannion al Draft NBA 2020: il sogno del "Red Mamba" italiano è cominciato 00:01:01

NBA Liverpool campione: LeBron James festeggia e anche il suo portafoglio sorride DA UN GIORNO