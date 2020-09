Il miglior Tyle Herro di sempre trascina i Miami Heat sul 3-1 nella serie di finale della Eastern Conference contro i Boston Celtics. Finisce 112-109 in gara-4 per la squadra di coach Spoelstra, che deve davvero ringraziare il suo rookie, autore della sua miglior prestazione in carriera, compresi anche gli anni di college. Sono 37 i punti alla fine per Herro con 14/21 al tiro e 5/10 da tre, ma soprattutto segnando 17 punti nel solo ultimo quarto e battendo il record di punti di un rookie per gli Heat che apparteneva ad un certo Dwyane Wade (27).

NBA La giocata della notte: Dragic per Adebayo, poesia in movimento UN' ORA FA

Nella notte magica di Herro ci sono anche altri traguardi. Infatti l’ex Kentucky è diventato il rookie con più punti segnati in una finale di Conference (superati i 35 di Andrew Toney), ma la guardia di Milwaukee non si è fermata, perché in passato solo altri tre giocatori a vent’anni erano riusciti a segnare più di 30 punti in una gara di playoff.

Una Miami che ha avuto molto anche da Bam Adebayo, in doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi, e da Jimmy Butler (24 punti) e Goran Dragic (22). In casa Boston il migliore è stato Jayson Tatum, autore di 28 punti, tutti segnati nel secondo tempo dopo un primo chiuso incredibilmente senza canestri dal campo. Ai Celtics non bastano nemmeno i 21 punti di Jaylen Brown e i 20 di Kemba Walker.

Doveva essere una gara-4 combattuta e lo è stata. Grande equilibrio nei primi due quarti, poi Miami ha provato a scappare via nel terzo quarto, toccando il +12. Boston è rientrata grazie a Tatum (16 punti nella sola terza frazione), arrivando praticamente appaiata agli Heat prima degli ultimi dodici minuti. Nell’ultimo quarto uno scatenato Herro ha fatto la differenza, con Dragic e Butler a supportare il rookie di Miami, che ha costruito il break decisivo a due minuti dalla fine. Boston ha provato a rimontare ancora, arrivando sul -2, ma dopo l’1/2 di Butler dalla lunetta alla squadra di Stevens non è riuscito il miracolo sulla sirena.

andrea.ziglio@oasport.it

LeBron James: "Io 2° nella classifica MVP? Mi fa inc***are"

NBA Gomitata di Murray, James non si lamenta: "Non lo ha fatto apposta" IERI A 06:48