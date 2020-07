NBA in arrivo, le squadre giocheranno 33 amichevoli a Orlando prima della ripresa

Ognuna delle squadre presenti a Disneyworld avrà a disposizione tre partite per riprendere il ritmo gara: la NBA ha pubblicato il calendario delle sfide

Il 30 giugno ripartirà la NBA, come ormai tutti sappiamo, nel fatato mondo di Disneyworld a Orlando. Le squadre però non riprenderanno il campionato di punto in bianco, ma avrano a disposizione delle amichevoli per riprendere il ritmo partita.

LaNBA ha infatti pubblicato il calendario e saranno 33 partite, quindi tre per squadra, dal 22 al 28 luglio, prima della grande ripresa.

Tra le sfide da sottolineare, ci sarà quella tra Luka doncic e LeBron James nella seconda giornata per Dallas-LA Lakers, ma anche Marco Belinelli e Nicolò Melli che dovranno vedersela con Giannis Antetokounmpo per San Antonio-Milwaukee sempre la seconda giornata e New Orleans-Milwaukee il 27 luglio.

Play Icon WATCH Zion Williamson: "NBA a Disneyland? Pazzesco, ma mi fido della Lega. Saremo in una bolla" 00:00:23

