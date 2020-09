É Ja Morant il Rookie of the Year. L'esterno dei Memphis Grizzlies è stato votato come migliore matricola NBA per la stagione 2019/20 (ROY) mettendosi alla spalle Kendrick Nunn dei Miami Heat e Zion Williamson dei New Orleans Pelicans. Un successo arrivato quasi all'unanimità: su 100 votanti infatti ben 99 hanno posizionato il prodotto di Murray State Racers al primo posto.