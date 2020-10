Basket

NBA, James: "Successi tutti speciali, ciò che conta è il lavoro"

LeBron James è stato votato per la quarta volta Mvp come Magic Johnson, Tim Duncan e Shaquille O’Neal: miglior giocatore, protagonista, stella, ma quello che conta veramente per arrivare ai massimi livelli è il lavoro che c'è dietro.

