Negli ultimi mesi si era discusso a lungo di un ritorno in campo di Kevin Durant in caso di ripresa della stagione NBA. L’ala dei Brooklyn Nets, inizialmente, aveva in programma di saltare tutta l’annata per via di un infortunio rimediato alle scorse NBA Finals, giocate con la maglia dei Golden State Warriors. Lo stop forzato dovuto alla pandemia, tuttavia, sembrava aver aperto uno spiraglio per un rientro di KD ad agosto. Lo stesso giocatore, ad ogni modo, in un’intervista rilasciata a The Undefeated, ha smentito qualsiasi rumors e ha detto di non sentirsi pronto per tornare in campo nei prossimi mesi.

Queste, nello specifico, le parole di Kevin Durant sulla questione:

Sto lavorando ogni giorno, il recupero dall’infortunio prosegue bene. Finalmente mi sento nuovamente un giocatore normale. Sto facendo i classici allenamenti estivi e ogni mattina vado in palestra, ma non tornerò in campo quest’anno. La mia stagione è finita. Seguiamo quanto abbiamo pianificato la scorsa estate e tornerò in campo all’inizio dell’annata 2020-2021. Per me aspettare ancora un po’ è la cosa migliore, non sono pronto per giocare ai ritmi e all’insensità dei playoff NBA. Ancora non so nemmeno se andrò a seguire i miei compagni ad Orlando o se continuerò la riabilitazione a Los Angeles

