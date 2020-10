Flashback al 28 marzo 2003. Siamo allo Staples Center, in una di quelle partite di fine regular season. I Lakers sono avanti di 20 sui Wizards, ma il risutato è l'ultima cosa che la gente sta guardando. L'audience di LA è tutta concentrata sul duello tra Kobe Bryant e Micheal Jordan. Il maestro e l'allievo, che stanno bruciando le retine a suon di canestri. Kobe ne ha già messi 40 con ancora 12' e 30" da giocare, ma ogni occasione è buona per arricchire il suo score. Gioca un pick and roll laterale con Fox, ma la difesa di Washington reagisce bene con un cambio volante e rimanda l'attacco al mittente.

Quindi Kobe torna da Fox, immediato hand-off del numero 17 per Bryant, ma ancora una volta Jordan legge benissimo la situazione e si prende lo sfondamento dell'attacco Lakers. Micheal finisce a terra, Kobe guarda l'arbitro in cagnesco e poi, sportivamente, offre una mano ad MJ per rialzarsi da terra. I due si avvicinano, scambiano una battuta veloce e scoppiano a ridere. In quell'esatto istante si consuma il passaggio di consegne: Jordan, sull'orlo del ritiro, cede a Bryant , già con tre titoli di campione, le chiavi della NBA per il prossimo futuro. Un'immagine simbolica e potente, resa ancora più iconica dopo la tragedia dello scorso 26 gennaio.

Per Kobe quel passaggio è stato fondamentale. Il ragazzo di Filadelfia, cresciuto con il mito di MJ, si stava prendendo la Lega con il permesso del padrone. L'ispirazione diventava condivisione, come ha raccontato lo stesso Jordan.

"Io e Kobe eravamo molto amici. Lui era come un fratello minore per me. Tutti abbiamo fratelli minori, sorelle minori, che in qualche modo prendono le nostre cose, i nostri vestiti, le nostre scarpe. Ti dà quasi fastidio per certi versi. In questo caso il fastidio è diventato amore e ammirazione già solo per come mi ha trattato da fratello maggiore. Le domande, la voglia di conoscere nel dettaglio tutto. Kobe mi chiamava, mi mandava messaggi, all’1 di notte, alle 2.30, alle 3 del mattino. Mi parlava del gioco in post, del gioco di gambe e a volte anche del Triangolo. Inizialmente la cosa mi irritava, ma poi è diventata una passione, perché questo ragazzo ne aveva a livelli impossibili da capire. E la cosa straordinaria della passione è che quando ami qualcosa, se hai una forte passione per qualcosa, ti spingi all’estremo per capire e raggiungerla".

Un'ammirazione che era diventata ossessione, ma assolutamente reciproca. Perché per quanto si parli di Kobe ammaliato da Jordan, lo stesso Jordan studiava al dettaglio Kobe. Un lavoro di ricerca per dimostrare al "ragazzino che con me in squadra non vedrebbe mai la palla" (così diceva Jordan di Kobe nel 1998) chi fosse ancora il numero 1 nonostante lo scorrere degli anni.

"Tutto il mondo sapeva che non avresti mai passato quel pallone"

A certificare lo studio di cui si parlava poco fa, ecco la testimonianza di chi quel 28 marzo allo Staples Center c'era, ed era anche seduto a 20cm dall'accaduto. Il famoso attore John Paul Cusack, noto per aver lavorato anche con Woody Allen, ha raccontato l'azione framebyframe al "Jimmy Kimmel Live". Ecco le sue parole.

"Ricordo bene. Kobe ha ricevuto palla, ha chiesto a tutti di spostarsi, voleva l’isolamento: il pubblico ha capito subito che sarebbe stato Kobe contro Michael. Kobe inizia la penetrazione ma Michael gli si para di fronte, proprio davanti a dov’ero io, e prende lo sfondamento. Kobe è lì, sopra di lui. Michael lo guarda e gli fa: “Tutto il mondo sapeva che non avresti mai passato quel pallone”. Kobe ha iniziato a ridere, e così ha fatto anche Michael. Si percepiva nell’aria che quello era il momento del passaggio del testimone da MJ a Kobe".

Cosa rimane oggi

Da quel 2003 sono successe tante cose. Kobe ha raccolto altri due titoli, fissando il suo nome nell'olimpo NBA, mentre Jordan ha proseguito con la sua carriera imprenditoriale nel mondo del basket. Sono rimasti sempre in contatto, fino al tragico giorno di gennaio.

"Con la morte di Kobe è morto un pezzo di me. Vivrò col ricordo e con la consapevolezza che avevo un piccolo fratello che ho cercato di aiutare come potevo".

In un 2020 che ci ha tolto praticamente tutto, questi ricordi sono ossigeno di pura vita.

