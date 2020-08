Il greco è ancora una volta decisivo nella vittoria dei suoi Bucks e questa giocata nel terzo quarto è il manifesto della sua onnipotenza.

Ops he did it again. Giannis Antetokounmpo è l'autentico trascinatore dei Milwaukee Bucks e la vittoria in gara 4 contro gli Orlando Magic porta ancora una volta la sua firma indelebile. In una prestazione da 31 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, il manifesto della sua onnipotenza cestistica si compie all'inizio del terzo quarto: il greco riceve spalle a canestro all'interno dell'area, si gira, slalomeggia fra tre maglie avversarie e poi piazza la schiacciata poderosa in testa al malcapitato Nikola Vucevic.

Una giocata che sicuramente avrebbe meritato una degna cornice di pubblico. Milwaukee vola sul 3-1 nella serie dopo aver realizzato l'allungo decisivo a cavallo degli ultimi due periodi. Mercoledì sera Giannis e soci possono chiudere i conti.

