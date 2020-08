Con 50 punti a referto, Jamal Murray è stato il grande protagonista nel successo dei Denver Nuggets in gara 6 contro gli Utah Jazz. Il 23enne canadese, che ha realizzato 21 punti nell'ultimo quarto completando il proprio score con 5 rimbalzi e 6 assist, ha trascinato i Nuggets al successo per 119-107: ora la qualificazione alla semifinale di Conference si deciderà in gara 7. Tra le mille giocate di Murray merita di essere vista e rivista questa vera e propria danza sotto canestro conclusa con una magia.