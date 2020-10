Uno dei grandi protagonisti di gara-5 è stato Duncan Robinson: nella serie è stato a dir poco altalenante dall'arco dei tre punti, tanto da costringere spesso coach Spoestra a lasciarlo in panchina. Non in gara-5, però: Robinson diventa assoluto protagonista, con una serie impressionante di triple (chiuderà con 7/13, 54%) e tanta presenza sul campo. 26 punti, 5 rimbalzi, 2 assist e 1 rubata in un tabellino sontuoso. Ah, ci sarebbe anche questa giocatina da quattro punti...