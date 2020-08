Nottata d'oro per Donovan Mitchell, che si mette in mostra con diverse perle, tra cui un'azione solitaria spettacolare.

Quando in una nottata fai 57 punti, è difficile stabilire quale sia la tua azione più bella. Ma ci sono gesti tecnici che valgono più di altri e, anche per una questione di distribuzione statistica, è di Donovan Mitchell la giocata più bella della notte, nonostante la sconfitta all'overtime degli Uth Jazz contro i Denver Nuggets. Mitchell prende palla bel oltre l'arco, scappa via prima a un avversario, poi a un secondo e nel dribbling ubriacante, dopo lo stacco, si permette anche una finta prima di schiacciare. Spettacolo.

