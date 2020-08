Bellissimo movimento per l'ispirato numero 34 dei Milwaukee Bucks, che comanda sotto canestro.

Che Giannis Antetokounmpo sia un fenomeno ormai è universalmente risaputo. Vederlo fare certe magie, però, non ci stanca mai. Ed è in gara 2 contro gli Orlando Magic che i Milwaukee Bucks rialzano la testa contro i Phoenix Suns, riportando la serie in parità, anche grazie alle giocate del greco. Bellissima l'azione in cui riceve una fiondata da Bledsoe, avanza verso il canestro avversario, piroetta su di sé per evitare il blocco della difesa, si smarca, stacca e dopo questa meravigliosa danza... Bum! Schiacciata di prepotenza.

