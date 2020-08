Portland sorprende i Lakers e si prende gara-1 al primo turno dei playoff NBA. Decisivo, manco a dirlo, Damian Lillard, che segna 34 punti e un paio di triple da distanza siderale.

It' Dame Time. Dopo aver trascinato i suoi Portland Trail Blazers ai playoff con una serie di prestazioni clamorose, Damian Lillard non si ferma neanche in post season. Vittima illustre i Los Angeles Lakers di LeBron James, caduti per 100-93 in una sfida che porta il segno indelebile del numero 0. Il 30enne di Oakland chiude la sua gara con 34 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, compresa la giocata più bella della partita. Partner in crime nell'occasione è Hassan Whiteside. Il centro di Portland stoppa un LeBron diretto al ferro, poi la palla arriva a Carmelo Anthony che la cede Lillard. Il play dei Blazers porta palla, scarta Caldwell-Pope e spara la tripla da nove metri: solo rete.

Una giocata monstre, meravigliosa, che è già da tempo uno dei suoi marchi di fabbrica. È il canestro del 92-89 a 3 minuti e 12 secondi dall'ultima sirena. Gara-2 è in programma nella notte italiana del 22 agosto. Continuerà lo show di Damian Lillard?

