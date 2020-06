NBA: la scritta "Black Lives Matter" su tutti i campi di Disney World

Secondo ESPN la Lega, in accordo con l'Associazione Giocatori NBPA, farà dipingere queste scritte col motto in favore dell'uguaglianza razziale sui tre campi della "bolla" di Orlando in cui si giocherà il resto della stagione. Lo stesso verrà fatto anche per le gare della WNBA, il campionato femminile.

La NBA si schiera ancora di più vicino ai suoi giocatori nella battaglia per i diritti civili e l'uguaglianza razziale. Per questo motivo, secondo ESPN, la Lega starebbe pensando di far dipingere la scritta "Black Lives Matter", il motto con cui viene identificata la protesta scatenatasi dopo la morte di George Floyd, su tutti e tre i campi in cui verrà giocata la fase finale della stagione 2019-20 nella bolla di Disney World, a Orlando.

La NBA, in accordo con l'associazione giocatori NBPA, dovrebbe far mettere la scritta e il simbolo all'interno del perimetro di gioco, vicino al centro del campo, riporta sempre ESPN: il logo dovrebbe poi essere messo anche sui campi del torneo della WNBA, la Lega femminile. Questo fa seguito all'annuncio che i giocatori potranno indossare maglie con messaggi personalizzati al posto dei loro cognomi sulla schiena: l'obiettivo è quello di mandare un messaggio che sia ancora più visibile per il pubblico da casa e si farà il possibile per mantenere l'attenzione su questo tema fino alla ripresa del campionato il prossimo 30 luglio.

