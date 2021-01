Era sicuramente una delle sfide più attese della notte NBA o almeno c’era tanta curiosità nel vedere per la prima volta i fratelli Ball sfidarsi sul parquet della Lega. Il primo derby in famiglia va a LaMelo che batte con i suoi Charlotte Hornets i New Orleans Pelicans per 118-110 in trasferta. La scelta numero 3 del Draft 2021 è tra i protagonisti della vittoria e fa registrare la prima doppia-doppia in carriera in NBA. Il figlio minore di Lavar chiude con 12 punti, 10 rimbalzi e 9 assist sfiorando quindi anche la tripla-doppia. Serata da dimenticare invece per Lonzo che mette a referto appena 5 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti con le scarpe allacciate. La sfida della dinastia dei Ball è appena iniziata attendendo sempre l’approdo in NBA in LiAngelo.