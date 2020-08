LeBron James: "Black Lives Matter non è un moto di protesta, per i neri è uno stile di vita"

Questo il tweet del campione dei Los Angeles Lakers: “Il cambiamento non succede semplicemente con le parole. Succede con le azioni e deve succedere ora. Per i bambini delle mie scuole, per tutti i bambini e le comunità di tutto il paese, dobbiamo essere noi a fare la differenza. Insieme”.