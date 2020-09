Basket

NBA, LeBron non ci sta: "Io 2° all'MVP? Mi fa inc***are"

Il n.23 dei Lakers parla del voto dopo il voto MVP regular season, vinto da Giannis Antetokounmpo. LeBron ha chiuso secondo dietro il greco dei Bucks. E non ha preso bene il verdetto: "Non sto dicendo che il vincitore non meritasse l’MVP, ma questa votazione non mi va giù, non so quanto effettivamente i giornalisti che votano guardino le partite...".

