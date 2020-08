Si sono disputati questa notte due match del primo turno dei playoff NBA, mentre Boston e Toronto sono state le prime squadre a scendere in campo in una delle semifinali di conference. A vincere sono i Celtics, mentre nei due match valevoli ancora per il primo turno del torneo i Clippers vincono ed eliminano Dallas, mentre Denver si impone su Utah e porta i Jazz alla bella.

A Boston gara 1 di semifinale contro i Raptors

È una caccia alla lepre la prima partita della semifinale di conference tra Boston e Toronto. I Celtics piazzano un parziale iniziale di 11-3 e i canadesi da quel momento inseguono. Raptors traditi da Pascal Siakam, che commette subito tre falli e torna in panchina, mentre il primo quarto si chiude 36-17 per Boston. Nel secondo quarto Toronto ha una reazione, ma un nuovo passaggio a vuoto in attacco e percentuali più che buone per i Celtics chiudono il primo tempo sul 59-42. Così la ripresa serve a controllare il match e portare a casa una netta e comoda vittoria per Boston, con i 21 punti a testa di Tatum e Smart, cui si aggiungono i 15 rimbalzi di Theis e i 10 assist di Kemba Walker.

A Dallas non basta Doncic, Clippers avanti

Vanno alle semifinali anche i Los Angeles Clippers, che eliminano uno dei personaggi della bolla di Orlando, Luka Doncic. Gara 6 della serie è caratterizzata proprio dalla sfida a distanza tra Doncic e Kawhi Leonard, con il primo che dà spettacolo e il secondo che vince. Lo sloveno è la chiave per Dallas per restare in partita. Nel primo quarto provoca il fallo di Marcus Morris che costa l’espulsione al giocatore di LA e poi mette a referto 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Ma non basta. Kawhi Leonard guida i Clippers alla vittoria, mentre i Mavericks si confermano Doncic dipendenti, ma il talento serbo non può salvare la situazione.

Jazz e Nuggets vanno a gara 7

Si andrà, invece, a gara 7 tra gli Utah Jazz e i Denver Nuggets. E la vittoria di Denver porta solo un nome ed un cognome: Jamal Murray. Il quale riporta a galla i Nuggets che rimontano la serie dall’1-3 per i Jazz. E lo fanno, come detto, con i 50 punti di Murray (9/12 da tre punti), ma anche con i 22 con 9 assist di Nikola Jokic e i 18 di Jerami Grant. Utah avanti il primo quarto, ma poi Denver sorpassa a destra e non si guarda indietro nonostante i 44 punti di Donovan Mitchell. Si va a gara 7, nella notte tra martedì e mercoledì, che sarà decisiva.

