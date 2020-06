L'asso dei Portland Trail Blazers è sceso in strada per protestare dopo la morte di George Floyd e inoltre, nelle vesti di Dame D.O.L.L.A, ha pubblicato una nuova canzone dal titolo 'Blacklist' in cui cita Muhamad Ali, Tommy Smith e Colin Kaepernick. Immediato l'apprezzamento di Dwyane Wade: "Amo questo ragazzo, è uno vero".

In queste giornate bollenti negli Stati Uniti per le proteste e le rivolte in seguito alla morte di George Floyd, anche le stelle dello sport sono scese in piazza al fianco dei manifestanti. Tra questi c'è anche Damian Lillard, stella dei Trail Blazers che si è presentato per le strade di Portland e ha voluto anche far sentire la propria voce, comunicare il proprio disappunto, nelle vesti di rapper. Lillard, che dietro il microfono diventa Dame D.O.L.L.A, ha pubblicato un nuovo brano rap dal titolo 'Blacklist' e ha subito trovato l'approvazione dell'ex collega Dwyane Wade che su Twitter ha scritto: "Amo questo ragazzo, è uno vero".

La traccia inizia e finisce con una frase molto potente:

Da fratello con un buon cuore, dico fan...o ai razzisti e ai bianchi che rimangono in silenzio: state impedendo il cambiamento. E fan...o, essendo famoso, sono stanco di essere guardato mentre ci lamentiamo. Gli sbirri uccidono un fratello e poi vengono liberati dopo l'arresto

Nel testo Lillard fa riferimento anche a grandi sportivi impegnati politicamente nella storia come il leggendario pugile Muhamad Ali ("Non era il più grande di sempre per quello che faceva con le mani, ma perché era in prima linea per la sua gente"), lo sprinter Tommy Smith ai Giochi di Città del Messico '68 ("Pugno in alto, quello è il valore del nostro legame") e l'ex quarterback NFL Colin Kaepernick ("Le cose che abbiamo dovuto provare e sentire quando il nostro paese ha girato le spalle a Kaepernick dopo essersi inginocchiato").

Con lo pseudonimo Dame Dolla, Lillard ha esordito sulle scene musicali nel 2015 pubblicando in totale 3 album. Nell'ultimo, uscito nel 2019, vanta anche una collaborazione con Lil Wayne.

