Sarà Miami Heat-Los Angeles Lakers la finalissima dell’NBA 2020 . Sarà, dunque, un Coast to Coast virtuale dalla Florida alla California e che vedrà in campo le due squadre che hanno meritato sul campo di giocarsi il titolo. Dopo il successo di LeBron e compagni su Denver , infatti, nella notte è arrivato il punto del 4-2 di Miami contro i Boston Celtics .

Non è stata una vittoria facile quella degli Heat, che fino all’ultimo quarto hanno rischiato di veder allungare la serie. E sarebbe stata una beffa, perché la squadra guidata da Jimmy Butler è stata in vantaggio per quasi tutto il match. Il primo quarto, infatti, vede Miami imporre il proprio gioco, con coach Spoelstra che non può lamentarsi e i suoi che toccano anche il +9, prima di chiude sul 33-27. Sul finire del primo tempo, però, arriva una fiammata dei Celtics, che si portano anche in vantaggio, seppur minimo, e vanno al riposo lungo sotto per 62-60.